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Маск пообіцяв встановлювати руки та ноги від роботів Tesla Optimus людям з інвалідністю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Маск пообіцяв встановлювати руки та ноги від роботів Tesla Optimus людям з інвалідністю
Винаходи дозволять людям з паралічем керувати пристроями, такими як комп'ютери або роботизовані руки силою думки
фото із відкритих джерел

Ілон Маск окреслив майбутнє, в якому два його найамбітніші проєкти – Neuralink та робот Optimus від Tesla – можуть об'єднатися і допомогти людям

Ілон Маск заявив, що в майбутньому люди, які втратили руку або ногу, зможуть отримати функціональну кінцівку як у робота Optimus завдяки спільній роботі Neuralink і Tesla. Про це пише «Главком» із посиланням на OfficeChai

Neuralink, компанія Ілона Маска, досягла значних успіхів у розробці мозкових імплантатів. До червня 2025 року Neuralink імплантувала чіп N1 семи пацієнтам у рамках досліджень. Ці випробування, схвалені FDA у 2023 році, дозволяють людям з паралічем керувати пристроями, такими як комп'ютери або роботизовані руки силою думки. Перший пацієнт, Ноланд Арбо, у 2024 році продемонстрував управління курсором та грою у шахи, а шостий учасник уже за тиждень після операції грав у відеоігри без рук.

У 2025 році Neuralink планує розпочати випробування імплантату Blindsight для відновлення зору сліпих, навіть тих, хто ніколи не бачив. Пристрій, який отримав статус «проривного» від FDA, стимулює зорову кору мозку, створюючи зображення в невисокій (для початку) роздільній здатності. Маск очікує перших операцій на людях до кінця року. У перспективі Blindsight може забезпечити надлюдський зір, включаючи інфрачервоний або ультрафіолетовий.

Tesla Optimus, гуманоїдний робот з 22 ступенями свободи в руках, представлений у 2024 році, готується до продажу наприкінці 2025 року. Маск підтвердив, що у 2026 році Optimus вирушить на Марс на ракеті Starship.

Раніше американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск показав гуманоїдного робота Optimus від Tesla, який навчився танцювати. Відео з роботом, що танцює, він опублікував у соцмережі Х, додавши, що запис зроблено в режимі реального часу.

До слова, у Китаї людиноподібний робот під час тестування напав на інженера. Машина, підвішена на гаку, раптово почала вести себе неконтрольовано: розмахувала руками і рухалася у бік інженера.

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Теги: робототехніка соцмережі відео Ілон Маск Tesla бізнесмен

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