Міноборони уперше закуповує «пакунок пораненого»: що входить до набору

МОУ вводить «пакунок пораненого»: 170 млн грн на адаптивний одяг та гігієну для військових

Міністерство оборони України через свою закупівельну агенцію «Державний оператор тилу» (ДОТ) вперше запроваджує централізоване забезпечення поранених військовослужбовців «пакунком пораненого». До цього набору входитиме адаптивний одяг та набір засобів особистої гігієни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Перші торги на закупівлю адаптивного одягу вже оголошено, а загальна сума проєкту становить близько 170 млн грн. Поставки заплановано на друге півріччя 2025 року до чотирьох об'єднаних центрів забезпечення.

«Цей проєкт – про гідність та турботу. Міністерство оборони бере на себе обов’язок забезпечити базові потреби поранених одразу після евакуації. «Пакунок пораненого» має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу», – наголосив Олександр Осадчий, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту закупівель Міністерства оборони України.

Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, включно з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань. Гігієнічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.

Літній комплект адаптивного одягу включатиме:

Майки

Фуфайки з короткими та довгими рукавами

Шорти

Штани

Шкарпетки

Одяг підбиратиметься індивідуально, з урахуванням стану пораненого, що забезпечить максимальний комфорт.

фото: Міноборони

фото: Міноборони

Гігієнічний набір буде містити:

Рушник

Бритву

Гель для душу

Шампунь

Зубну щітку і пасту

Дезодорант

Вологі та сухі серветки

Гребінець

Щітку для волосся

Паперові вироби

Прокладки тощо.

Окрема закупівля гігієнічних наборів буде оголошена після затвердження технічних вимог Міністерством оборони України та доведення відповідного переліку.

Нагадаємо, Міноборони підтвердило технічний збій у застосунку «Резерв+».

«Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку «Резерв+». Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується», – йдеться у заяві.