Контрнаступ ЗСУ. «Південь» відзвітував про успіхи

Окупанти залишають після себе заміновані території, тому громадянам не слід поспішати з поверненням

Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Проте детальну інформацію про звільнені населені пункти повідомлять пізніше, після зачистки цієї території. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк наголосила, що окупанти залишають після себе заміновані території, тому місцевим жителям не слід поспішати з поверненням.

«Ми продовжуємо позиційні бої. Є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України. Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне щодо цього, оскільки ми слідкуємо, щоб ці населені пункти після всіх жахіть окупації протягом пів року, щоб вони не зазнали масових артилерійських і авіаційних ударів зі сторони ворога», – сказала вона.

Крім цього, ЗСУ продовжують активно знищувати тили та шляхи постачання російських військ і тримають під вогневим контролем усі їхні переправи. Лише за понеділок та вівторок українські захисники знищили 15 складів із боєприпасами росіян.

«Ми продовжуємо роботу щодо виснаження логістики ворога. Це дуже серйозно підриває їхній моральний дух, тому що вони усвідомлюють: підтягувати резерви і чекати на допомогу їм більше не доводиться», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.