Бійці ЗСУ звільнили від окупантів кілька сіл на Донеччині

Українські воїни просунулись в глибину оборони противника у чотирьох населених пунктах

Звільнено Мазанівку та Дмитрівку

Деокупація українських територій продовжується. Протягом тижня Збройні сили України звільнили два села у Донецькій області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

Зазначається, що протягом тижня українські війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка.

«Звільнили два населених пункти – Мазанівка та Дмитрівка», – розповів Громов.

Нагадаємо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

Рашисти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.

Також протягом минулої доби противник скинув снаряди на житлові квартали Донеччини. Є вбиті, багато поранених.

Тим часом на Херсонщині українські захисники звільнили вже 53 населених пункти.