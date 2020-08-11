У Москві з пробитою головою знайшли співачку Валентину Легкоступову



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Валентина Легкоступова нині перебуває у комі

Виконавицю хіта «Ягода-Малина», ймовірно, побив чоловік

Співачку Валентина Легкоступова наразі перебуває в комі. Її з пробитою головою у московській квартирі знайшла донька. Про це повідомляє МК. Зазначається, що Валентина і її чоловік Юрій кілька днів вживали спиртне і не виходили на зв'язок.

Дочка викликала бригаду швидкої допомоги, обох відвезли в наркологічну лікарню. Однак чоловік співачки втік з медичної установи, а стан співачки різко погіршився. У Легкоступової виявилася пробита голова, її перевели в іншу клініку і провели термінову операцію. Чоловіка розшукують правоохоронні органи.

Видання зазначає, що виконавиця хіта "Ягода-Малина" перебуває в стані коми, у неї набряк мозку. За даними журналістів, лікарі оцінюють її стан як украй важкий. Повідомляється, що заслужену артистку Росії ще в свідомості в квартирі виявила дочка. На тілі Легкоступова були гематоми, поруч знаходився чоловік, Юрій Фірсов.

Як раніше повідомляв «Главком», через алкоголь постраждав ще один відомий російський діяч шоу-бізнесу. Прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Єфремова судитимуть за статтею Кримінального кодексу «Порушення особою, яка керує автомобілем, правил дорожнього руху, вчинене в стані сп'яніння, що призвело з необережності до смерті людини».