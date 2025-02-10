Комарницького не викликали до правоохоронних органів та не оголошували в розшук. Адвокатка зробила заяву

Тетяна Гончарюк бере участь у проведенні слідчих і процесуальних дій

Станом на 10.02.2025 Денис Комарницький не отримував будь-яких процесуальних документів та викликів у кримінальному провадженні, і про це адвокати офіційно повідомили НАБУ і САП. Про це заявила адвокат Тетяна Гончарюк.

«Мого клієнта Дениса Комарницького станом на поточну дату детективи НАБУ та/чи прокурори САП не викликали до правоохоронних органів у кримінальному провадженні, та згідно даних він не оголошений в розшук», - підкреслила адвокат.

Тетяна Гончарюк бере участь у проведенні слідчих і процесуальних дій у провадженні № ….154 з 06.02.2025 р. Як законний представник свого клієнта, Тетяна Гончарюк як в безпосередній розмові в приміщенні НАБУ, так і в телефонному режимі неодноразово ставила детективу Володимиру Уразовському питання щодо затримання чи викликів Комарницького до НАБУ чи САП, посилаючись на дописи телеграм-каналів. Уразовський усно підтвердив, що її повноваження як адвоката приєднані до матеріалів кримінального провадження в НАБУ, і її, як адвоката, повідомлять «якщо буде виклик Комарницького до НАБУ чи будуть заплановані проведення процесуальних дій щодо нього».

Наразі Тетяна Гончарюк подібних повідомлень не одержувала.

Проте згодом адвокат повідомила, що 10 лютого після 17 години на месенджер та на електронну пошту отримала відповідь, що за вказаним у її повідомленні місцем проживання та реєстрації Комарницькому скеровано повідомлення та виклик до НАБУ. Листом також висловлено прохання до адвоката запропонувати Комарницькому Д. прибути до НАБУ для проведення за його участі процесуальних дій. У той же час, ще до повідомлення адвоката мала місце пресконференція керівництва НАБУ, де було публічно оголошено що Комарницький в розшуку без його викликів до правоохоронців та без вручення йому процесуальних документів. Адвокатка переконана, що таким чином керівництво НАБУ зафіксувало процесуальні порушення щодо Комарницького з боку детективів НАБУ та їх упередженість у кримінальному провадженні.