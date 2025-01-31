Експрокурор спрогнозував, скільки часу потрібно для запуску військових судів

Військовий експрокурор розповів, як в Раді гальмується відродження військової юстиції

Запуск військових судів в Україні можливий упродовж трьох-шести місяців, якщо буде відповідна політична воля. Про це заявив військовий експрокурор Павло Богуцький в інтерв'ю «Главкому», коментуючи обговорення у Верховній Раді законодавчих ініціатив щодо створення спеціалізованої системи військової юстиції. Богуцький входить до робочої групи, яка веде дискусії з цього приводу.

Богуцький нагадує, що у Верховній Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт № 10301, який передбачає спеціалізацію суддів відповідно до категорії справ – кримінальні провадження щодо неповнолітніх, військові кримінальні правопорушення та воєнні злочини (проти миру та безпеки людства). Законопроєкт стосується суддів у рамках уже існуючих судів:

«Це – перший крок, який є менш затратним і більш оперативним. Але спеціалізація суддів щодо військових кримінальних правопорушень, згідно із законопроєктом, не передбачає наявності військових знань, військової підготовки, військового законодавства, а лише досвід з розгляду кримінальних проваджень. Це теж неправильний підхід».

Водночас Павло Богуцький наголосив, що на робочому засіданні Комітету з питань правової політики також обговорювалося питання стосовно законопроєкту щодо утворення окремих військових судів: «Його підтримав Верховний Суд. Ніхто з членів комітету не виступав проти, бо всі розуміють, що військові суди є необхідністю, і це лише питання часу, кадрів, узгодження законодавства. Концепція є, законопроєкт є, але він не в роботі».

Колишній прокурор зауважує, що важливою для суддів таких судів має бути військова підготовка суддів та розуміння природи військової діяльності, бо інакше суддя не зможе приймати зважені рішення.

Богуцький розповів, що у парламентському комітеті проаналізували можливі шляхи комплектування військових судів і дійшли висновку, що суддів до них можна перевести з діючих судів. Насамперед, як зазначає прокурор, це мають бути фахівці з військовою підготовкою, офіцери запасу, які раніше проходили службу та працювали у військових судах, а також колишні співробітники військової прокуратури:

«Щодо структури військових судів, то мають бути окружні місцеві суди першої інстанції, один Апеляційний військовий суд, якого буде достатньо на всю країну, і Касаційний суд або відповідна палата у складі Верховного Суду. Якраз в касаційній інстанції, можливо, така кваліфікаційна вимога для суддів як проходження військової служби може бути вторинною. Там мають бути судді, які мають досвід з розгляду кримінальних проваджень усіх категорій. Але, звісно, бажано, аби серед них були й ті, хто вже звільнився з військової служби і має військову підготовку».

Як наголосив колишній військовий прокурор, «сформувати таку систему цілком реально, просто цим потрібно зайнятись та приділити належну увагу». Якщо буде відповідна політична воля, запуск системи військових судів може зайняти від трьох до шести місяців.

Богуцький зазначив, що першочергово необхідно розв'язати питання створення місцевих військових судів та переведення до них суддів. «Серед стимулів для цього може бути вирішення питання з мобілізацією та проходження суддями військових судів військової служби. Наразі певна відмінність статусу суддів, залежно від їхньої спеціалізації, вже існує: у тих же суддів Антикорупційного суду передбачені специфічні умови щодо забезпечення, охорони та інше. Чому у військових судах не може існувати особливостей щодо окремих питань статусу суддів з урахуванням небезпеки сфери, в якій вони здійснюють правосуддя?», – підсумував експрокурор.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

До слова, Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

Водночас за екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків», бригадного генерала Юрія Галушкіна було внесено заставу. А Печерський райсуд Києва оголосив запобіжний захід колишньому командирові 125-ї окремої бригади Тероборони Артурові Горбенку. Його відправили під варту на два місяці з правом внести заставу у 25 млн грн.

Як повідомлялося, 20 січня працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння Міністерства оборони і командування ЗСУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Дмитра Рюмшина. Він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини бійцями.

Згодом 22 січня суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину – тримання під вартою з альтернативою застави у 90 млн грн.