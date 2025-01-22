Ексдиректор КП «Плесо» постане перед судом за розтрату під час благоустрою озера Синє

Висновком комплексної експертизи встановлено, що перспективи відновлення озера Сине малообнадійливі

У Києві перед судом постане екскерівник КП «Плесо», який допустив безпідставну трату коштів у розмірі 700 тис. грн на доопрацювання проєкту благоустрою озера Синє. про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що у грудні 2019 року підозрюваний, не отримавши результатів відповідних експертних звітів щодо розгляду документації за проєктом «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі», безпідставно уклав договір щодо доопрацювання проєкту благоустрою озера.

Підозрюваний, не отримавши результатів відповідних експертних звітів щодо розгляду документації за проєктом «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі», безпідставно уклав договір щодо доопрацювання проєкту благоустрою озера фото: Київська міська прокуратура

Висновком комплексної експертизи встановлено, що перспективи відновлення озера Сине виглядають мало обнадійливими, виходячи з геолого-гідрогеологічних умов території, а також зміни клімату та забудови території.

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З урахуванням висновків проведених експертиз, розмір збитків становить понад 700 тис. грн фото: Київська міська прокуратура

Тому укладення договору на доопрацювання проєкту благоустрою озера призвело до необґрунтованих витрат бюджетних грошей.

З урахуванням висновків проведених експертиз, розмір збитків становить понад 700 тис. грн.

Екскерівник КП «Плесо» допустив безпідставну трату коштів у розмірі 700 тис. грн фото: Київська міська прокуратура

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього генерального директора КП «ПЛЕСО» (ч. 3 ст. 191 КК України). Прокурором заявлено позов про відшкодування спричиненої шкоди.

Синє – це безстічне озеро, що живиться ґрунтовими водами й атмосферними опадами. Більшу його частину засипали в 1970–1980 роках, коли забудовували масив багатоповерхівками. З того часу площа водойми почала зменшуватися.

Нагадаємо, на вимогу місцевих мешканців управління екології включило роботи з розчищування і благоустрою озера до переліку природоохоронних заходів на 2023 рік, проте виконати роботи не встигли. У липні 2024 року озеро Синє на столичному Виноградарі повністю висохло, так і не дочекавшись запланованих робіт по ревіталізації. Громадський активіст Юрій Андреєв оприлюднив свіже фото висохлого озера, по дну якого ходять люди. Нарешті 9 вересня 2024 року комунальне підприємство «Плесо» завершило тендерний відбір підрядної організації та підписало договір на виконання робіт щодо відновлення озера. Як повідомляла Київська міська державна адміністрація, мали бути виконані наступні роботи: розчищення водойми, очищення від мулу дна озера, влаштування з’єднувальних проток.