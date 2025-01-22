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Мав два довічних за продаж наркотиків. Трамп помилував засновника підпільного онлайн-майданчика

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мав два довічних за продаж наркотиків. Трамп помилував засновника підпільного онлайн-майданчика
Ульбріхт керував «Шовковим шляхом» – підпільним інтернет-майданчиком, де користувачі купували та продавали нелегальні наркотики
фото з відкритих джерел

Трамп оголосив про плани помилування Ульбріхта ще в травні 2024 року, називаючи його справу прикладом надмірного втручання уряду

Президент США Дональд Трамп оголосив про повне та безумовне помилування Росса Ульбріхта, засновника підпільного онлайн-майданчика Silk Road (Шовковий шлях – «Главком»), який відбував довічне ув’язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками на суму понад $200 млн. Про це повідомляє Reuters.

Так, Ульбріхта засудили в 2015 році за звинуваченням у поширенні наркотиків, участі в злочинному угрупованні, відмиванні грошей, підробці документів і комп’ютерному зломі.

Хлопець керував «Шовковим шляхом» – підпільним інтернет-майданчиком, де понад 100 тис. користувачів купували та продавали нелегальні наркотики, зброю та інші незаконні послуги на мільйони доларів, використовуючи біткоїни для оплати. Прокурори зазначили, що люди помирали внаслідок вживання наркотиків, придбаних на цьому сайті.

Росса Ульбріхта засудили до двох довічних ув'язнень і 40 років позбавлення волі. Однак на другий день на посаді президента, Трамп скасував це рішення.

Новообраний президент США повідомив про своє рішення у соцмережі Truth Social, зазначивши, що особисто зателефонував матері Ульбріхта, щоб повідомити їй новину.

«Я щойно зателефонував матері Росса Вільяму Ульбріхту, щоб повідомити їй, що на честь неї та Лібертаріанського руху, який так сильно підтримував мене, я із задоволенням підписав повне і безумовне помилування її сина, Росса. Покидьки, які працювали над його засудженням, були одними з тих самих божевільних, які брали участь у сучасному цькуванні мене урядом. Йому дали два довічних ув'язнення плюс 40 років. Смішно!» – написав Трамп.

До слова, під час суду Ульбріхт заявляв, що створив сайт як експериментальний проєкт, але згодом передав його в управління іншим особам. Він просив суд проявити милосердя і не призначати йому довічного ув’язнення.

Трамп оголосив про плани помилування Ульбріхта ще в травні 2024 року під час виступу на Національному з'їзді Лібертаріанської партії, яка виступає за легалізацію наркотиків і наполягала на звільненні Ульбріхта, називаючи його справу прикладом надмірного втручання уряду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1,5 тис. людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. Майже всі підозрювані у нападі можуть отримати повне помилування. 

До слова, Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, ухвалив рішення про помилування деяких посадовців, яких, на його думку, може очікувати необґрунтоване переслідування.

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Теги: Дональд Трамп партії прокурор інтернет наркотики президент послуги помилування соцмережі

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