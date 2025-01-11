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На складі Ikea у Польщі виявили понад 200 загублених мін

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На складі Ikea у Польщі виявили понад 200 загублених мін
У 2024 році у Польщі виявили зникнення близько 240 протитанкових мін
фото з відкритих джерел

Чотирьом солдатам уже висунули обвинувачення за неналежний нагляд за військовим майном

Чотирьом солдатам у Польщі висунули обвинувачення за неналежний нагляд за військовим майном, внаслідок чого на одному зі складів меблевого магазину Ikea опинилися близько 240 протитанкових мін. Про це пише видання RMF24.

У 2024 році у Польщі виявили зникнення близько 240 протитанкових мін. Відомо, що влітку солдати розвантажували під Щецином поїзд з озброєнням, однак кілька ящиків із мінами поїхали далі територією Польщі. Міни згодом знайшли на складі Ikea.

«Військова частина в місті Гайнівка минулого року замовила доставку протитанкових мін та іншого озброєння на склад. Коли поїзд прибув, військове майно було неправильно підраховано, і частина залишилася у вагоні. Тільки через деякий час стало зрозуміло, що не все було прийнято», – розповів заступник окружного прокурора у військових справах регіональної прокуратури в Познані полковник Бартош Оконевський.

За його словами, чотирьом солдатам уже висунули обвинувачення за неналежний нагляд за військовим майном. Також звільнили Артура Кенпчинського з посади голови Інспекції підтримки збройних сил. У виданні зазначають, що за неофіційними даними, він міг приховувати інформацію про втрату мін.

Нагадаємо, дипломована фізіотерапевтка та масажистка Олександра Каперник започаткувала в Катовіце бізнес професійних обіймів.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Зокрема  у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах. 

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Теги: Польща бізнес прокурор озброєння майно біженці полковник

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