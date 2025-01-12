Чи можлива демобілізація під час війни: нардеп розповів про проблему з ухваленням закону

Законопроєкт про демобілізацію вже розроблено, однак необхідно ще три місяці на опрацювання механізмів заміни людей

Веніславський не виключає, що через три місяці законопроєкт про демобілізацію може бути розроблений Міноборони

Навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби військовослужбовців не буде навіть протягом наступних трьох місяців. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Веніславський прокоментував заяву Міноборони про те, що законопроєкт про демобілізацію вже розроблено, однак необхідно ще три місяці на опрацювання механізмів заміни значної кількості людей, яких буде звільнено.

«Уже зараз проводиться робота, скажімо так, щодо аудиту ефективності використання тих військових підрозділів і того кількісного складу ЗСУ, загалом сектору безпеки і оборони, який є», – сказав Веніславський.

За інформацією нардепа, станом на сьогодні кількість особового складу ЗСУ складає близько одного мільйона осіб. З них участь у боях зараз беруть «десь декілька сотень тисяч осіб на передньому краї».

«Тому йдеться насамперед про можливості залучення тих підрозділів, які перебувають у тилу, чи аудиту, наскільки ефективно їх використовують. Плюс удосконалення питання залучення до війська через рекрутингові механізми», – розповів депутат.

За словами Веніславського, минулого тижня було два засідання комітету за участі керівництва бойових бригад.

«Напрацьовуються різні варіанти. Сказати, що є конкретні – один, два, три, чотири – і ми це вирішимо, і буде демобілізація, я не можу. Крім того, я вже говорив, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом наступних трьох місяців», – сказав Веніславський.

Депутат не виключає, що через три місяці законопроєкт про демобілізацію може бути розроблений Міноборони та потрапить на розгляд до Верховної Ради.

«Але ймовірність його ухвалення – знаєте, це вже питання зовсім інше», – підсумував депутат.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Як повідомлялося, до 18 грудня 2024 року Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

До слова, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Однак після затримання та призначення запобіжного заходу Гнезділов заявив, що хоче повернутися на службу. Однак, як стверджує його адвокатка Анастасія Бурковська, прокурор Микола Шелест умисне тисне на військову частину, щоб він не зміг цього зробити.