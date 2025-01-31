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У Києві прокуратура через суд повернула з приватної власності приміщення вартістю 34 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві прокуратура через суд повернула з приватної власності приміщення вартістю 34 млн грн
Право власності було оформлене на підставі інвестиційного договору
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Фізособа незаконно оформила право власності на нежитлове приміщення площею 495,3 кв. м. на вул. Предславинській

За позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. 

Так, фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській.

Право власності оформлене на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.

Рішення Печерського районного суду м. Києва, яким задоволено вимоги прокурора про визнання недійсним інвестиційного договору, скасування права власності на спірне майно за приватною особою, витребування у відповідача нежитлового приміщення набрало законної сили.

Нагадаємо, за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд витребував приміщення в історичному центрі столиці вартістю понад 2 млн грн у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був і будинок на вул. Воздвиженській.

Раніше повідомлялося, що аукціон з продажу садиби Браницьких у Богуславському районі Київщини, де жила відома українська письменниця Марко Вовчок, скасовано. Про це стало відомо з сайту Prozorro. Там зазначали, що будівля – нежитлова та має площу в 329,8 квадратних метрів. Початкова вартість будівлі становила понад 132 тис. грн.

До слова, палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі. 

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Теги: прокуратура прокурор благоустрій ремонт майно Київ

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