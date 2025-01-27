Масові протести в Сербії: студенти і фермери заблокували автомагістраль

Тисячі жителів Белграда приєдналися до протестів разом із деякими фермерами, які привезли свої трактори до столиц

Протести в Белграді та інших містах Сербії тривають уже понад місяць

У столиці Сербії Белграді 27 січня студенти розпочали 24-годинну блокаду ключового транспортного перехрестя, посилюючи тиск на владу після обвалу даху на вокзалі у місті Новий Сад у листопаді минулого року. Учасники акції виступають проти політики президента Сербії Александра Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії. Про це повідомляє балканська служба «Радіо Свобода».

Тисячі жителів Белграда приєдналися до протестів разом із деякими фермерами, які привезли свої трактори до столиці. Їх використали для захисту протестувальників – на інших протестах автівки двічі таранили натовп демонстрантів. Тоді дві молоді жінки зазнали поранень.

Зазначимо, протести в Белграді та інших містах Сербії тривають уже понад місяць. Сербські студенти вийшли на мітинг проти політики президента Вучича та його партії. Вони почалися після трагедії в місті Нові-Сад на півночі Сербії. Там 1 листопада 2024 року через падіння навісу на залізничному вокзалі загинули 15 людей.

Спочатку мітингувальники вимагали прозорого розслідування трагедії й просили притягнути винних до відповідальності. Але згодом студенти, опозиція та громадські організації звинуватили генерального прокурора Загорки Доловача та прокурорів у млявому розслідуванні обвалу даху, що ті заперечують. Вони кажуть, що уряд і президент Александр Вучич ведуть країну неправильним шляхом.

фото: АР

Президент Вучич, з одного боку, обіцяє дослухатися до вимог учасників акцій протесту. Зокрема, 25 січня він закликав посадовців опублікувати всі документи, повʼязані з реконструкцією вокзалу, – це одна з вимог студентів, адже вони переконані, що будівля обвалилася через корупцію чиновників на будівництві.

Водночас Вучич і його прихильники звинувачують демонстрантів у співпраці з неназваними зарубіжними силами, які нібито прагнуть дестабілізувати Сербію.

Нагадаємо, у Белграді студенти вийшли на акцію протесту в новорічну ніч. Ключовою вимогою учасників протесту є оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді.

Як відомо, 1 листопада на залізничному вокзалі у сербському місті Новий Сад обвалилася частина даху. Унаслідок цього 15 людей загинули, ще троє зазнали серйозних травм.