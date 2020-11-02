Комітет Ради розгляне закон про запровадження штрафів за відсутності масок

Монастирський запропонував розглянути цей документ у сесійній залі вже 5-6 листопада

Передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень

4 листопада комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроєкт №3891 про підвищення штрафів за неносіння масок. Про це заявив глава комітету Денис Монастирський під час засідання погоджувальної ради ВР.

«Кількість захворілих говорить про необхідність запровадження додаткової адміністративної відповідальності за неносіння захисних масок у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті. Це законопроект №3891… Я пропоную представникам фракцій долучитися до роботи у комітеті. В середу якраз ми розглянемо його на комітеті», – зазначив нардеп.

Монастирський запропонував розглянути цей документ у сесійній залі вже 5-6 листопада.

Нардеп зазначив, що передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень.

Нагадаємо, що Степанов попросив Раду запровадити штрафи за відсутність масок.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

Між іншим, напередодні ЗМІ показали, як кумедно глава МЗС Росії носить маску.

Раніше лікар пояснила, як маска може захистити від важкого перебігу Covid-19. Крім того психолог пояснив небажання людей носити маски. Він вважає, що люди просто не вірять у здатність масок захистити від коронавірусу.

Також лікар і експерт лабораторної діагностики оцінив необхідність носіння масок при мінусовій температурі.

Нагадаємо, американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили захисну маску, що вбиває віруси. Нова маска може вбити інфекцію, завдяки спеціальній мідній сітці, що нагрівається.