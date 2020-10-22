Японські вчені довели ефективність масок у боротьбі з вірусами



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Дослідження ефективності масок із використанням реальних вірусів раніше не проводилися

Маски поглинають від 17% до 70% вірусів

Група науковців з Японії довела, що лицьові маски – ефективний засіб для перешкоджання, як поширенню людиною вірусів, так і їх проникненню в організм. Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що під час експериментів учені розмістили в лабораторії лицем до лиця два манекени.

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«Дослідники надягли маску на манекен, забезпечений функцією вдихання. Кількість вірусів, що поглиналися манекеном, було знижено на 17% при використанні тканинної і на 47% при використанні звичайної хірургічної маски. Коли маску надягали на манекен-розповсюджувач вірусів, і полотняна, і хірургічна знизили отримання вірусів іншим манекеном без маски більш ніж на 70%», – йдеться у повідомленні.

Дослідники також повідомили, що надягання маски на обидва манекени не змогло повністю запобігти передачі вірусів.

Професор Каваока Йосіхіро зазначив, що дослідження ефективності масок із використанням реальних вірусів раніше не проводилися.

Каваока також розповів, що їм вдалося підтвердити важливість належного носіння масок. За його словами, важливо розуміти й те, що маски не можуть повністю блокувати віруси.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 жовтня з початку пандемії підтверджено майже 41,5 млн випадків Covid-19. Всього у світі на Covid-19 інфіковано 41 171 093 осіб, з них одужало 28 037 653. Кількість померлих зросла до 1 129 710 людей. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 335 799), Індія (7 651 107), Бразилія (5 298 772), Росія (1 438 219 ), а також Аргентина (1 037 325), Іспанія (1 005 295) та Франція (1 000 369).