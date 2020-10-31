Степанов попросив Раду запровадити штрафи за відсутність масок

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати Нацполіція та місцеве самоврядування

З такою пропозицією Степанов звернувся до нардепів під час брифінгу у суботу, 31 жовтня.

«В нас достатньо хромає система контролю, в липні урядом був поданий законопроєкт до Ради щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок. Там ми чітко визначили, який штраф за відсутність масок у відповідних закладах», – сказав Степанов.

За словами очільника МОЗ, він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів (від 170 до 225 гривень).

«Цей законопроєкт ще не розглянутий, я звертався на цьому тижні до голови парламенту Дмитра Разумкова, а зараз звертаюся до народних депутатів - підтримайте на наступному пленарному тижні цей законопроєкт, щоб він вже працював. Він нам дуже потрібен зараз, бо в нас стрімке зростання COVID», – додав міністр.

Законопроєкт передбачає, що контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати Нацполіція, Держпродспоживслужба та місцеве самоврядування.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, носіння маски є одним з найбільш дієвих способів убезпечити себе від коронавірусної хвороби.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

31 жовтня в Україні зафіксований новий коронавірусний рекорд, за добу Covid-19 було виявлено у 8752 людей, це на 440 осіб більше, ніж у попередній день. За добу одужали 3902 людини, 155 пацієнтів померли від ускладнень.

За минулу добу, 30 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 781 людини, що на 40 осіб більше, ніж за попередню добу. Це найвища добова кількість нових хворих у столиці від початку епідемії.

Від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в Україні коронавірус був підтверджений у 387481 пацієнта, одужали 158928 осіб, померли – 7196.