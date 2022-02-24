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    У Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні (відео)

    У Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні (відео)
    фото скріншот відео

    Під час акцій було затримано понад 700 людей

    У Москві тривають масові акції протесту проти війни, яку затіяла кремлівська влада проти України. На метро Пушкінська триває мітинг, написав Антон Геращенко у Facebook.

    «Москва. Мітинг проти вторгнення в Україну на метро Пушкінська.Люди скандують - Ні війні! Українці!Телефонуйте, пишіть друзям і знайомим в Росії. Просіть всім сказати, що в Україні зараз помирають російські воїни – чиїсь сини, брати, батьки. Змушуйте їх дивитися сателітний телеканал - BBC, CNN, щоб побачити, який жах зараз відбувається в Україні!!, - написав Геращенко.

    Також стало відомо, що під час акцій було затримано понад сім сотень людей.

    Раніше повідомлялося, що український співак пішов служити у резерв Збройних сил. Нагадаємо, понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну.

    Теги: Росія Антон Геращенко війна українці влада
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    У Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні (відео)