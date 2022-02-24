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    Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом»

    Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше, &ndash; сказав російський диктатор - Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом»
    Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше, – сказав російський диктатор
    колаж: liga.net

    Путін вважає, що Росія залишається частиною світової економіки

    Російський диктатор Володимир Путін заявив, що напад РФ на Україну – це вимушений захід. Про це пише «Интерфакс» у четвер, 24 лютого.

    «От це найголовніше, щоб було зрозуміло: те, що відбувається (в Україні) – вимушений захід. Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше», – сказав Путін на зустрічі з представниками ділових кіл.

    Також Путін заявив, що Росія залишається частиною світової економіки.

    «Ми не збираємося завдавати збитків системі, в якій самі знаходимося. Наші партнери повинні це зрозуміти», – заявив він.

    До слова, патріарх Кирил засудив війну Росії з Україною. Але про Путіна не згадав. Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

    Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.

    Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.

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    Теги: Росія окупанти Путін політика напад Україна
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    Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом»