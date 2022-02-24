Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом»

Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше, – сказав російський диктатор

Путін вважає, що Росія залишається частиною світової економіки

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що напад РФ на Україну – це вимушений захід. Про це пише «Интерфакс» у четвер, 24 лютого.

«От це найголовніше, щоб було зрозуміло: те, що відбувається (в Україні) – вимушений захід. Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше», – сказав Путін на зустрічі з представниками ділових кіл.

Також Путін заявив, що Росія залишається частиною світової економіки.

«Ми не збираємося завдавати збитків системі, в якій самі знаходимося. Наші партнери повинні це зрозуміти», – заявив він.

До слова, патріарх Кирил засудив війну Росії з Україною. Але про Путіна не згадав. Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.

Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.