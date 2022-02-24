«Когда мы закончим эту войну?» Росіяни у соцмережах засуджують Путіна за вторгнення в Україну

Під пропагандистським зухвалим дописом речниці російського МЗС Марії Захарченко, багато коментаторів з РФ звинувачують керівника РФ у великому злочині

З’явилися хештеги #НетВойне, #Мнененужнавойна

У соцмережах з’являється дедалі більше дописів та коментарів від користувачів з Росії, які засуджують Путіна за вторгнення в Україну. З’явилися хештеги #НетВойне, #Мнененужнавойна.

Так, під пропагандистським зухвалим дописом речниці російського МЗС Марії Захарченко, багато коментаторів з РФ звинувачують її у брехні, а керівника держави – у великому злочині.

«Що ж ви робите? Від ваших дій страждає ваш же народ!», «Маша, весь час брехала? Все-таки готувалися?» тощо, – пишуть коментатори.

Як повідомлялось, понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну. Депутати беззастережно засудили напад російської армії на Україну: «Це злодіяння, якому немає і не може бути виправдання».

Відкриту заяву із засудженням нападу на Україну опублікували також російські журналісти.

«Ми, кореспонденти російських ЗМІ та експерти, які пишуть про зовнішню політику Росії, засуджуємо військову операцію, яку розпочала РФ в Україні. Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів, і їй немає виправдань», – йдеться у заяві.

Свої підписи під заявою залишили понад ста працівників ЗМІ –журналісти «Комерсанта», «Дождя», «Нової газети», РБК, «Эха Москви», The Bell, RTVI, «Сноба» та інших.

Російський опозиціонер Олексій Навальний висловився щодо війни проти України під час суду в Покровській виправній колонії №2: «Я проти цієї війни. Я вважаю, ця війна покликана відвернути увагу від проблем Росії і приведе тільки до більшого збідніння... Я вважаю бандитами і злодіями людей, які розв'язали цю війну».

Раніше повідомлялося, що український співак пішов служити у резерв Збройних сил.