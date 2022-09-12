Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW

Україна переломила хід цієї війни на свою користь

Повернення Україною Ізюма Харківської області поклало край перспективі досягнення Росією своїх заявлених цілей у Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Втрата Ізюма прирікає на зрив початкового російського плану на цьому етапі війни та гарантує, що просування росіян у напрямку Бахмута чи навколо Донецька не буде вирішальним, якщо воно взагалі відбудеться, зазначили аналітики.

Вони переконані, що український тиск на Херсон у поєднанні зі швидким контрнаступом у Харкові ставить росіян перед жахливою дилемою часу та простору. Росії, ймовірно, не вистачає достатніх резервних сил, щоб завершити формування нової оборонної лінії вздовж річки Оскіл. «Розсудливість вимагала б, щоб Росія відтягнула сили з інших секторів бойового простору для встановлення оборонних рубежів далі на схід від річки Оскіл, щоб забезпечити утримання кордону Луганської області або лінії якомога ближче до цього кордону. Але російські війська навколо Бахмута та поблизу Донецька продовжують наступальні операції, ніби не підозрюючи про небезпеку для Луганська, а російські війська в Херсоні все ще стикаються з атаками та загрозою нових атак на цьому напрямку. Російський президент Володимир Путін ризикує зробити звичайну, але смертельну помилку, чекаючи надто довго, щоб надати підкріплення на луганську лінію, тим самим поставивши під загрозу оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута та Донецька без вчасного розміщення військ на позиції для захисту від продовження українських атак у Луганську. Українська кампанія, схоже, має на меті поставити Путіна саме перед такою дилемою та отримати вигоду майже від будь-якого його рішення», – йдеться в матеріалі ISW.

Аналітики ISW вважають, що нинішній український контрнаступ не завершить війну. «Кампанія на північному сході України в кінцевому підсумку досягне кульмінації, що дозволить росіянам відновити міцну лінію оборони і, можливо, навіть провести локалізовані контратаки. Щоб завершити звільнення окупованої Росією території, Україні доведеться розпочати наступні контрнаступальні операції, ймовірно, декілька», – кажуть аналітики.

Вони прогнозують, що, ймовірно, війна затягнеться до 2023 року.

Але ISW вважає, що Україна переломила хід цієї війни на свою користь. «Київ, імовірно, дедалі більше диктуватиме місце та характер основних бойових дій, і Росія дедалі частіше неадекватно реагуватиме на зростаючий фізичний і психологічний тиск під час послідовних військових кампаній, якщо Москва не знайде спосіб відновити ініціативу», – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW за 11 вересня: