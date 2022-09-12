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В окупованому Херсоні гримлять вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Херсоні гримлять вибухи
На місці вибухів у небо підіймаються стовпи диму
фото з відкритих джерел

Після вибухів у Херсоні виникла пожежа

У ніч на 12 вересня у Херсоні було чутно вибухи. Про це повідомили соцмережі, а також речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Після вибухів виникла пожежа в районі вулиці Паровозної.

Братчук з посиланням на інформацію «Руху опору» повідомляє про можливу детонацію боєприпасів.

«Херсон мстить за Харків. Щось з ночі детонує в районі Паровозної вулиці, інформують представники «Руху опору» «Південь». Чи не черговий склад з боєприпасами», – написав Братчук у Telegram.

Як повідомлялося, авіація ЗСУ протягом 11 вересня на півдні завдала три удари. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань, які були пов’язані зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби і двох складів боєприпасів. 

Вранці 11 вересня у Каховці на Херсонщині після удару Збройних сил України декілька годин детонував склад боєприпасів.

Теги: пожежа Херсон війна Україна росія вибух

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