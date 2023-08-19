Контрнаступ на півдні: ЗСУ розкрили свою тактику

На півдні Сили оборони за добу знищили десять ворожих човнів

На півдні Сили оборони протягом минулої доби знищили десять човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та п’ять одиниць автобронетанкової техніки. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Наша контрбатарейна боротьба доволі потужна. За минулу добу знищено аж десять ворожих човнів. Це намагання (загарбників – ред.) маневрувати між островами. Вони (човни – ред.) майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом «руського воєнного корабля», одна великокаліберна гармата та п’ять одиниць автобронетанкової техніки», – сказала Гуменюк.

За її словами, у південних регіонах поки що дуже помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони мають передусім забезпечувати безпеку захисникам, які будуть маневрувати лівим берегом. «Тому поки контрбатарейна боротьба, для того щоб вичистити всі запаси ось таких човнів маневрових, які ще можуть завдавати шкоди нашим підрозділам. Тому спочатку нищимо їх, а потім ідемо самі», – сказала речниця ОК «Південь».

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Гуменюк зазначила, що у п’ятницю ввечері загарбники вивели на чергування у Чорне море надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами «Калібр». Імовірно, це був відволікаючий маневр, тому що атака відбулася пізніше на північному напрямку, дрони Shahed запускалися «десь з Курського напрямку», зауважила речниця.

У південних регіонах, за її словами, ніч пройшла дуже неспокійно, оскільки ворог намагається нарощувати обстріли.

«На тлі того, що не вистачає їм снарядів та є проблеми з логістикою, вони намагаються тиснути на мирне населення. За минулу бойову добу 10 населених пунктів у нашій зоні відповідальності були під обстрілами, деякі – неодноразово. П'ятеро осіб поранено, одна цивільна особа загинула. Більш як 30 приватних будинків та багатоквартирних пошкоджено або зруйновано вщент. Тобто досить потужно та прицільно ворог б'є по житлових кварталах. Це основному правобережна Херсонщина, а також Очаківський напрямок», – наголосила речниця ОК «Південь».