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Ситуація на фронті: британська розвідка назвала проблеми ЗСУ та окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ситуація на фронті: британська розвідка назвала проблеми ЗСУ та окупантів
ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники мають успіх на півдні

За останній тиждень більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною. Але українські захисники продовжили наступ на півдні і мали успіхи. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

«На півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян», – повідомляє британська розвідка.

За її даними, російські окупанти намагаються атакувати у районі Куп'янська Харківської області, але не досягли значних успіхів.

«По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки», – йдеться у зведенні розвідки.

Ситуація на фронті: британська розвідка назвала проблеми ЗСУ та окупантів фото 1

Нагадаємо, триває 542-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: окупанти ЗСУ війна британська розвідка контрнаступ

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