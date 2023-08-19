Ситуація на фронті: британська розвідка назвала проблеми ЗСУ та окупантів

Українські захисники мають успіх на півдні

За останній тиждень більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною. Але українські захисники продовжили наступ на півдні і мали успіхи. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян», – повідомляє британська розвідка.

За її даними, російські окупанти намагаються атакувати у районі Куп'янська Харківської області, але не досягли значних успіхів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки», – йдеться у зведенні розвідки.

Нагадаємо, триває 542-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.