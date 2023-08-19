Над Чорним морем поблизу Криму веде розвідку американський безпілотник

Безпілотник США веде розвідку на відстані 120-150 км від берегів окупованого Росією Криму

У повітрі над Чорним морем вже майже добу літає американський безпілотник.

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За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним Forte10 18 серпня о 4:13 вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії і проводить розвідку над Чорним морем на відстані 120-150 км від берегів окупованого Росією Криму.

Завдання такого БПЛА – виявлення районів ППО та збір даних про те, як війська Росії реагують на бойові ситуації.

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Нагадаємо, 16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси.

Перед цим останній раз судно виходило в рамках «зернової угоди» 16 липня з порту Одеса. Після зриву угоди РФ вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Водночас спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на на рух суден до українських портів.

Раніше повідомлялося, що російські кораблі перебувають у північно-східному районі Чорного моря, оскільки його вони вважають безпечним. Ворог продовжує переховуватися за місцем огляду цивільних суден перед заходом у Керченську протоку. Зокрема, окупанти починають ховатися за цивільними, коли відчувають небезпеку. Також вони зміцнили оборону своїх пунктів базування в тимчасово окупованому Криму та біля російських берегів.