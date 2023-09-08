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ЗСУ досягли успіху на Запоріжжі, витісняють ворога біля Бахмута

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ досягли успіху на Запоріжжі, витісняють ворога біля Бахмута
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут
фото: Генштаб

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Українські сили мають успіхи в районах південніше Роботиного Запорізької області. Продовжують вести наступальну операцію південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«У ході введення Силами оборони наступальної операції на Мелітопольському напрямку наші підрозділи мали успіх в районах південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах», – повідомив Ковальов.

За словами речника, також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

«Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кераміка, Авдіївки, Марянки, Красногорівки та південніше Причістівки Донецької області», – сказав Ковальов.

Окрім того, він зазначив, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Там противник вів наступальні дії в районах Цинківки, Новоєгорівки, Оріхового, Нововасилівки, Кліщіївки та Андріївки.

Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Запоріжжя росія війна Андрій Ковальов Мелітополь ворог наступ Бахмут контрнаступ

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