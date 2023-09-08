ЗСУ досягли успіху на Запоріжжі, витісняють ворога біля Бахмута

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Українські сили мають успіхи в районах південніше Роботиного Запорізької області. Продовжують вести наступальну операцію південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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«У ході введення Силами оборони наступальної операції на Мелітопольському напрямку наші підрозділи мали успіх в районах південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах», – повідомив Ковальов.

За словами речника, також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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«Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кераміка, Авдіївки, Марянки, Красногорівки та південніше Причістівки Донецької області», – сказав Ковальов.

Окрім того, він зазначив, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Там противник вів наступальні дії в районах Цинківки, Новоєгорівки, Оріхового, Нововасилівки, Кліщіївки та Андріївки.

Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.