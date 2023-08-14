Кличко зустрівся з міністром фінансів Німеччини: про що говорили (фото)

Німеччина обіцяла продовжити підтримку України

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув сьогодні до Києва. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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«Зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув сьогодні до Києва. Обговорили ситуацію в Україні й Києві та подальшу підтримку боротьби України проти російського агресора. Зокрема, йшлося про фінансову та допомогу в поставках зброї. Я підкреслив, що Україна гостро потребує необхідного озброєння. Це і системи ППО, і далекобійна зброя. І ми розраховуємо на розуміння ситуації нашими партнерами, що зволікати не можна!», – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Лінднер зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України, оскільки переконана, що завдання цивілізованого світу – зробити все, щоб Україна перемогла в війні, яку розвʼязала росія. Інакше загроза від російського агресора ще довго нависатиме над всією Європою.

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Як повідомлялося, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва.