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Росія оштрафувала Tinder за відмову злити персональні дані користувачів ФСБ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія оштрафувала Tinder за відмову злити персональні дані користувачів ФСБ
Максимальне покарання за правопорушення становить 18 млн руб
фото: ZN

У РФ всіма шляхами намагаються дістатися до даних про своїх громадян

Московський суддя дільниці №422 Таганського району призначив штраф у розмірі 10 млн рублів (понад 3,8 млн грн) компанії Match Group, яка керує сервісом Tinder. Причиною стало повторне невиконання вимоги щодо локалізації даних російських громадян у РФ, пише «Інтерфакс».

Суд визнав компанію винною у повторному невиконанні зобов'язання щодо локалізації персональних даних російських громадян у базах, що знаходяться на території РФ. Максимальне покарання за правопорушення становить 18 млн руб (понад 6,9 млн грн).

У матеріалах справи йдеться, що 21 липня стосовно компанії склали протокол через виявлене ще 2 червня правопорушення. У травні до Match Group було направлено повідомлення про необхідність виконання вимог законодавства Росії, на яке, наголосили в Роскомнагляді, компанія відповіла у липні, але не по суті.

Повідомляється, що представники Match Group у судовому засіданні не брали участі.

Варто зазначити, що вперше Match Group  була оштрафована за відмову розмістити дані росіян у РФ у липні 2022 року - тоді сума штрафу склала 2 млн руб (768 тис. грн).

Сервіс Tinder припинив роботу на території країни-агресора 30 червня 2023 року.

Раніше ми писали, що компанія Twitter визнала, що функція «Коло», яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю. Зазначають, що компанія Twitter надіслала користувачам електронного листа, у якому визнала, що функція «Коло» у соцмережі не працювала належним чином. Так, твіти, які були опубліковані в «Колі» для низки підписників і містили певну конфіденційну інформацію могли бачити й ті користувачі, які не були додані до цього «Кола».

Теги: росія штраф суддя Tinder

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