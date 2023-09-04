Росія оштрафувала Tinder за відмову злити персональні дані користувачів ФСБ

У РФ всіма шляхами намагаються дістатися до даних про своїх громадян

Московський суддя дільниці №422 Таганського району призначив штраф у розмірі 10 млн рублів (понад 3,8 млн грн) компанії Match Group, яка керує сервісом Tinder. Причиною стало повторне невиконання вимоги щодо локалізації даних російських громадян у РФ, пише «Інтерфакс».

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Суд визнав компанію винною у повторному невиконанні зобов'язання щодо локалізації персональних даних російських громадян у базах, що знаходяться на території РФ. Максимальне покарання за правопорушення становить 18 млн руб (понад 6,9 млн грн).

У матеріалах справи йдеться, що 21 липня стосовно компанії склали протокол через виявлене ще 2 червня правопорушення. У травні до Match Group було направлено повідомлення про необхідність виконання вимог законодавства Росії, на яке, наголосили в Роскомнагляді, компанія відповіла у липні, але не по суті.

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Повідомляється, що представники Match Group у судовому засіданні не брали участі.

Варто зазначити, що вперше Match Group була оштрафована за відмову розмістити дані росіян у РФ у липні 2022 року - тоді сума штрафу склала 2 млн руб (768 тис. грн).

Сервіс Tinder припинив роботу на території країни-агресора 30 червня 2023 року.

Раніше ми писали, що компанія Twitter визнала, що функція «Коло», яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю. Зазначають, що компанія Twitter надіслала користувачам електронного листа, у якому визнала, що функція «Коло» у соцмережі не працювала належним чином. Так, твіти, які були опубліковані в «Колі» для низки підписників і містили певну конфіденційну інформацію могли бачити й ті користувачі, які не були додані до цього «Кола».