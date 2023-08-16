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Міський голова Монастириська дивом врятувався від російського «Ланцета» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міський голова Монастириська дивом врятувався від російського «Ланцета» (фото)
Міський голова Монастириської громади потрапив під атаку російського дрона-камікадзе «Ланцет»
фото: Андрій Старух

Міський голова Старух воює у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура»

Міський голова Монастириської громади Тернопільської області Андрій Старух потрапив під атаку російського дрона-камікадзе «Ланцет». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора мав другий день народження. Вже вдруге. Російський «Ланцет» схибив три метри. Це нас і врятувало. Також врятували дії побратима, який перший побачив начинений вибухівкою пікірувальний безпілотник-камікадзе.

Крик «тікайте» і перший побіг. Це і вивело хлопців зі зціпеніння, яке породив шум та вигляд десь так із 30 метрів невеличкого літачка з кількаметровим розмахом крил, який шумно летить на тебе з шаленою швидкістю. Хлопці побігли за ним.

Я був на машині, більше метра над землею, тому не міг з місця побігти геть. Відлік йшов на миті. Встиг лише відхилитися та зробити крок у бік за пакет направляючих. Це мене і врятувало. Більшість «моїх» уламків він забрав на себе», – написав міський голова.

Зокрема, Старух пішов на службу в ЗСУ у березні 2023 року. Зараз він воює у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» (47 ОМБр).

У 2015-2016 роках міський голова Монастириської громади у складі мінометній батареї вже воював у зоні АТО у складі 14-ї Володимир-Волинської механізованої бригади.

Нагадаємо, українські захисники опублікували відео, де показали, як звільняли від російських окупантів Урожайне на Донеччині.

До слова, російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors.

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Теги: війна безпілотник

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