Влучання «шахедів» на Чернігівщині, вибух у Кривому Розі: ситуація в регіонах

Ворог здійснив 14 обстрілів Донеччини за добу, під вогнем рашистів – 10 населених пунктів

Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (39 вибухів). Ворог бив із мінометів по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Загинув чоловік. Також стався обстріл із АГС Сновської громади Корюківського району.

Вночі – влучання «шахеда» по м.Семенівка, пошкоджено будівлю міської ради. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів по прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Дружбівська, Великописарівська. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади. Без наслідків.

Дніпропетровщина

Синельниківський район вночі російська армія атакувала безпілотником. Поцілила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару. Попередньо, постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Побите житло місцевих – 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач.

Вчора під ворожими обстрілами був Нікополь і Марганецька громада; російська армія цілила з важкої артилерії.

Запорізька область

За минулу добу ворог наніс 96 ударів по містах та селах області. Вночі по околицях обласного центру було нанесено два ракетні удари та атаковано трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

83 артобстріли окупанти здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам'янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктах.

Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці й Лук'янівці, два авіаційні удари — по Новоданилівці, три БПЛА-атаки – по Новодарівці та Степногірську.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставлено в лікувальну установу.

Надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.

Харківщина

Цієї ночі ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Зранку рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю — 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала.

Вночі внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

На Слобожанському напрямку протягом доби противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря Богодухівського району, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове.

Вчора у с. Шестакове Чугуївського району під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. Поранення зазнав та був госпіталізований 51-річний чоловік. Стан середньої тяжкості.

Луганщина

Вчора постраждали Білогорівка та територія Серебрянського лісництва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Артилерійський вогонь росіяни відкривали по районах поблизу Кармазинівки, Невського, Кремінної та Білогорівки. За добу противник здійснив 156 обстрілів (568 снаряд).

Донеччина

Ворог здійснив 14 обстрілів за добу, під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: Торецьк, Гірник, Авдіївка, Костянтинівка, с.Малинівка, с.Семенівка, с.Новоукраїнка, с.Кліщіївка, с.Подільське, с.Никифорівка. За добу — одна людина загинула. Пошкоджено 8 приватних житлових будинків, господарча споруда, трансформаторна підстанція, гараж, газопровід.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 71 обстріл (356 снарядів), з них по м. Херсон — 2 артилерійських обстріли (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області; територію дачного кооперативу у Херсонському районі; територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі.

Окупанти атакували з безпілотника жителя Золотої Балки. Вчора вдень росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок атаки він отримав множинні поранення, постраждалого шпиталізували.

Через обстріл Софіївки постраждали двоє місцевих жителів – 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Потерпілим надали медичну допомогу. Також рашисти атакували житловий будинок у Бериславі. У власній оселі поранення отримав 48-річний місцевий житель. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Всього за добу через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.