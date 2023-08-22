Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Влучання «шахедів» на Чернігівщині, вибух у Кривому Розі: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучання «шахедів» на Чернігівщині, вибух у Кривому Розі: ситуація в регіонах
Ворог здійснив 14 обстрілів Донеччини за добу, під вогнем рашистів – 10 населених пунктів
фото: пресслужба ДСНС

Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (39 вибухів). Ворог бив із мінометів по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Загинув чоловік. Також стався обстріл із АГС Сновської громади Корюківського району.

Вночі – влучання «шахеда» по м.Семенівка, пошкоджено будівлю міської ради. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів по прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Дружбівська, Великописарівська. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади. Без наслідків.

Дніпропетровщина

Синельниківський район вночі російська армія атакувала безпілотником. Поцілила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару. Попередньо, постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Побите житло місцевих – 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач.

Вчора під ворожими обстрілами був Нікополь і Марганецька громада; російська армія цілила з важкої артилерії.

Запорізька область

За минулу добу ворог наніс 96 ударів по містах та селах області. Вночі по околицях обласного центру було нанесено два ракетні удари та атаковано трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

83 артобстріли окупанти здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам'янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктах.

Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці й Лук'янівці, два авіаційні удари — по Новоданилівці, три БПЛА-атаки – по Новодарівці та Степногірську.

Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставлено в лікувальну установу.

Надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.

Харківщина

Цієї ночі ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Зранку рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю — 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала.

Вночі внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

На Слобожанському напрямку протягом доби противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря Богодухівського району, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове.

Вчора у с. Шестакове Чугуївського району під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. Поранення зазнав та був госпіталізований 51-річний чоловік. Стан середньої тяжкості.

Луганщина

Вчора постраждали Білогорівка та територія Серебрянського лісництва.

Артилерійський вогонь росіяни відкривали по районах поблизу Кармазинівки, Невського, Кремінної та Білогорівки. За добу противник здійснив 156 обстрілів (568 снаряд).

Донеччина

Ворог здійснив 14 обстрілів за добу, під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: Торецьк, Гірник, Авдіївка, Костянтинівка, с.Малинівка, с.Семенівка, с.Новоукраїнка, с.Кліщіївка, с.Подільське, с.Никифорівка. За добу — одна людина загинула.  Пошкоджено 8 приватних житлових будинків,  господарча споруда, трансформаторна підстанція, гараж, газопровід.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 71 обстріл (356 снарядів), з них по м. Херсон — 2 артилерійських обстріли (11 снарядів). Рашисти поцілили  у райони 31 населеного пункту області; територію дачного кооперативу у Херсонському районі; територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі.

Окупанти атакували з безпілотника жителя Золотої Балки. Вчора вдень росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок атаки він отримав множинні поранення, постраждалого шпиталізували.

Через обстріл Софіївки постраждали двоє місцевих жителів – 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Потерпілим надали медичну допомогу.  Також рашисти атакували житловий будинок у Бериславі. У власній оселі поранення отримав 48-річний місцевий житель. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.  Всього за добу через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: пожежа вибух Костянтинівка окупанти армія обстріл трактор Миколаїв Торецьк житло Авдіївка громада рятувальники Запорізька область будинок жінка інфраструктура гараж рашисти ворог поранення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи
Вибух у будівлі окупаційної міліції Енергодара: розвідка повідомила про наслідки (відео)
18 серпня, 19:00
Ракетного удару було завдано на світанку
Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: перші деталі
17 серпня, 07:54
У квітні минулого року SKF заявила про вихід з російського ринку
Шведська компанія SKF заявила, що її завод у Луцьку потрапив під ракетний обстріл
15 серпня, 15:55
Евакуація. Ілюстративне фото
У Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію (список)
10 серпня, 13:16
За минулу добу сталося 36 бойових зіткнень
ЗСУ стримують наступ окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
5 серпня, 06:44
Росіяни звозять студентів з РФ на окуповані території для поширення пропаганди
Росіяни вигадали новий спосіб для поширення пропаганди на окупованих територіях
3 серпня, 04:40
Наслідки нічної атаки на Київ
Нічна атака дронів: Зеленський повідомив, де найсуттєвіші пошкодження
2 серпня, 09:32
На місці ракетного удару працювали рятувальники і всі екстрені служби
У Дніпрі виявлено нові пошкодження внаслідок ракетної атаки
29 липня, 07:50
У Білому домі вважають, що готовність Шойгу сфотографуватися з Кімом під час цього туру – є свідченням того, що Москва спокійно ставиться до ядерної модернізації Північної Кореї
Навіщо Шойгу їздив в КНДР? Білий дім вказав на проблеми Кремля
28 липня, 15:05

Події в Україні

«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію
«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію
На Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак
На Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак
Влучання «шахедів» на Чернігівщині, вибух у Кривому Розі: ситуація в регіонах
Влучання «шахедів» на Чернігівщині, вибух у Кривому Розі: ситуація в регіонах
Росія підняла уздовж лінії фронту 10 винищувачів – Ігнат
Росія підняла уздовж лінії фронту 10 винищувачів – Ігнат
Звільнення села Роботине: українські військові показали емоційні кадри
Звільнення села Роботине: українські військові показали емоційні кадри
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
20K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
13K
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
13K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
5867
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
5781
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Новини

ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту