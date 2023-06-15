Головна битва ще попереду. Україна задіяла у контрнаступі лише частину бригад – Reuters

Лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході

Військове керівництво України створило для контроперації 12 бронетанкових бригад, дев'ять із яких були навчені та оснащені на Заході

Україна готувалася до контрнаступу щонайменше шість місяців після того, як у листопаді відбила місто Херсон, частину Харківської області у вересні та відкинула окупантів з-під Києва у квітні. Про це пише Reuters.

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«Після тижня запеклих боїв справжні випробування контрнаступу Києва ще попереду, оскільки українські війська перебувають на певній відстані від головної лінії оборони Росії, а основна частина сил, підготовлених для наступу, все ще перебуває в режимі очікування», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військове керівництво України створило для контроперації 12 бронетанкових бригад, дев'ять із яких були навчені та оснащені на Заході. Бригада зазвичай налічує щонайменше 3500-4000 військовослужбовців.

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Польський військовий аналітик Конрад Музика, який уважно стежить за ходом бойових дій, сказав, що лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.

Крім того, зазначається, що основні сили ЗСУ зосереджені поблизу міста Оріхів у Запорізькій області та Великої Новосілки в Донецькій області, що приблизно за 80 км на схід.

«Це може свідчити, що українські генерали поклали око на Токмак, окуповане місто в Запорізькій області, розташоване приблизно за 25 км від лінії фронту. Ще за 50 км розташоване місто Мелітополь. Обидва населені пункти добре укріплені. Поблизу Великої Новосілки Україна звільнила групу з чотирьох сіл», – пише видання.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу ЗСУ ще не було. Усе – ще попереду.

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Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ.

До слова, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.