Головна битва ще попереду. Україна задіяла у контрнаступі лише частину бригад – Reuters
Військове керівництво України створило для контроперації 12 бронетанкових бригад, дев'ять із яких були навчені та оснащені на Заході
Україна готувалася до контрнаступу щонайменше шість місяців після того, як у листопаді відбила місто Херсон, частину Харківської області у вересні та відкинула окупантів з-під Києва у квітні. Про це пише Reuters.
«Після тижня запеклих боїв справжні випробування контрнаступу Києва ще попереду, оскільки українські війська перебувають на певній відстані від головної лінії оборони Росії, а основна частина сил, підготовлених для наступу, все ще перебуває в режимі очікування», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військове керівництво України створило для контроперації 12 бронетанкових бригад, дев'ять із яких були навчені та оснащені на Заході. Бригада зазвичай налічує щонайменше 3500-4000 військовослужбовців.
Польський військовий аналітик Конрад Музика, який уважно стежить за ходом бойових дій, сказав, що лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.
Крім того, зазначається, що основні сили ЗСУ зосереджені поблизу міста Оріхів у Запорізькій області та Великої Новосілки в Донецькій області, що приблизно за 80 км на схід.
«Це може свідчити, що українські генерали поклали око на Токмак, окуповане місто в Запорізькій області, розташоване приблизно за 25 км від лінії фронту. Ще за 50 км розташоване місто Мелітополь. Обидва населені пункти добре укріплені. Поблизу Великої Новосілки Україна звільнила групу з чотирьох сіл», – пише видання.
Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу ЗСУ ще не було. Усе – ще попереду.
Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ.
До слова, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.
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