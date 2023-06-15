Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express

Ворог може оперативно замінувати шляхи, якими будуть просуватися наші війська

Російські загарбники намагаються стримати наступ українських захисників на Запорізькому напрямку. Тому росіяни мінують території новими системами «Земледелие». Про це повідомляє Defence Express.

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Зазначається, що ця система дистанційної постановки мін є однією з найновіших у Росії. Вперше окупанти використали її у війні проти України у березні 2022 року під час боїв у Харківській області.

Небезпека полягає у тому, що ворог може оперативно замінувати шляхи, якими будуть просуватися наші війська. У такому випадку потрібно витратити час, що зменшити небезпеку від «вибухових пасток».

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Наразі невідомо, скільки Росія має таких систем та скільки може виготовити їх за рік.

«Земледелие» – російська інженерна система дистанційного мінування. Кожна система оснащена двома пакетами на 25 пускових установок для реактивних снарядів калібру 122 мм. Вони споряджені мінами для дистанційного мінування територій. Система може стріляти на відстань від 5 до 15 кілометрів.

За словами росіян, одного залпу такої установки вистачає, щоб замінувати площу в декілька футбольних полів.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу ЗСУ ще не було. Усе – ще попереду.

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Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ.

Також поиідомлялося, що лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.

До слова, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.