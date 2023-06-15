Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
Система дистанційного мінування «Земледелие»
фото ілюстративне

Ворог може оперативно замінувати шляхи, якими будуть просуватися наші війська

Російські загарбники намагаються стримати наступ українських захисників на Запорізькому напрямку. Тому росіяни мінують території новими системами «Земледелие». Про це повідомляє Defence Express.

Зазначається, що ця система дистанційної постановки мін є однією з найновіших у Росії. Вперше окупанти використали її у війні проти України у березні 2022 року під час боїв у Харківській області.

Небезпека полягає у тому, що ворог може оперативно замінувати шляхи, якими будуть просуватися наші війська. У такому випадку потрібно витратити час, що зменшити небезпеку від «вибухових пасток».

Наразі невідомо, скільки Росія має таких систем та скільки може виготовити їх за рік.

«Земледелие» – російська інженерна система дистанційного мінування. Кожна система оснащена двома пакетами на 25 пускових установок для реактивних снарядів калібру 122 мм. Вони споряджені мінами для дистанційного мінування територій. Система може стріляти на відстань від 5 до 15 кілометрів.

За словами росіян, одного залпу такої установки вистачає, щоб замінувати площу в декілька футбольних полів.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу ЗСУ ще не було. Усе – ще попереду.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ.

Також поиідомлялося, що лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.

До слова, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маляр: «Станом на сьогодні ЗСУ і всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному»
Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ
Сьогодні, 13:04
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії
ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках фронту (інфографіка)
Сьогодні, 10:52
Петр Павел заявив, що українська армія має найбільше досвіду, ніж будь-яка армія НАТО
Контрнаступ ЗСУ. Президент Чехії заінтригував заявою
Сьогодні, 15:08

Події в Україні

Селяни не давали знести радянський пам'ятник, який нагадує Тимошенко (фото)
Селяни не давали знести радянський пам'ятник, який нагадує Тимошенко (фото)
Окупанти тікали від мінометів. Прикордонники показали потужне відео
Окупанти тікали від мінометів. Прикордонники показали потужне відео
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
Головна битва ще попереду. Україна задіяла у контрнаступі лише частину бригад – Reuters
Головна битва ще попереду. Україна задіяла у контрнаступі лише частину бригад – Reuters
Сили оборони просунулися у Вугледарі
Сили оборони просунулися у Вугледарі
Контрнаступ ЗСУ. Президент Чехії заінтригував заявою
Контрнаступ ЗСУ. Президент Чехії заінтригував заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
11K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
8940
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
8720
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
6879
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту