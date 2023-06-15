Японія хоче допомогти Україні у контрнаступі – WSJ

Скільки снарядів може поставити Японія і коли, не вдалося дізнатися

Попри обмеження на експорт зброї, Японія шукає обхідні шляхи, аби допомогти Україні у контрнаступі

Токіо веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, аби поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, обізнаних щодо переговорів

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За інформацією джерел журналістів, Токіо розглядає можливість передати Україні 155-мм артилерійські снаряди згідно з договором від 2016 року, який дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в межах їхнього безпекового альянсу.

Таким чином, зазначає WSJ, попри обмеження на експорт зброї, Японія шукає обхідні шляхи, аби допомогти Україні у контрнаступі.

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За словами співрозмовників газети, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України.

На початку червня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з японським колегою Ясукадзу Хамадою в Токіо, пише WSJ. Він відзначив нелетальну військову допомогу азійської країни та заявив, що вітатимуть додаткову.

Скільки снарядів може поставити Японія і коли, не вдалося дізнатися.

Нагадаємо, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.