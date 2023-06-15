Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Японія хоче допомогти Україні у контрнаступі – WSJ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Японія хоче допомогти Україні у контрнаступі – WSJ
Скільки снарядів може поставити Японія і коли, не вдалося дізнатися
фото ілюстративне

Попри обмеження на експорт зброї, Японія шукає обхідні шляхи, аби допомогти Україні у контрнаступі

Токіо веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, аби поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, обізнаних щодо переговорів

За інформацією джерел журналістів, Токіо розглядає можливість передати Україні 155-мм артилерійські снаряди згідно з договором від 2016 року, який дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в межах їхнього безпекового альянсу.

Таким чином, зазначає WSJ, попри обмеження на експорт зброї, Японія шукає обхідні шляхи, аби допомогти Україні у контрнаступі.

За словами співрозмовників газети, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України.

На початку червня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з японським колегою Ясукадзу Хамадою в Токіо, пише WSJ. Він відзначив нелетальну військову допомогу азійської країни та заявив, що вітатимуть додаткову.

Скільки снарядів може поставити Японія і коли, не вдалося дізнатися.

Нагадаємо, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень. 

Теги: війна окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система дистанційного мінування «Земледелие»
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
Сьогодні, 15:58
Лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході
Головна битва ще попереду. Україна задіяла у контрнаступі лише частину бригад – Reuters
Сьогодні, 15:40
Маляр: «По состоянию на сегодня ВСУ и все силы обороны находятся как в наступательном процессе, так и в оборонном»
Маляр рассказала о ходе контрнаступления ВСУ
Сьогодні, 15:22

Події в Україні

Чому ракети, які окупанти стягнули на Брянщину, буде важче збити: роз'яснення Повітряних сил
Чому ракети, які окупанти стягнули на Брянщину, буде важче збити: роз'яснення Повітряних сил
Японія хоче допомогти Україні у контрнаступі – WSJ
Японія хоче допомогти Україні у контрнаступі – WSJ
Улюблений ранковий напій стане дорожче: Гетманцев озвучив причину
Улюблений ранковий напій стане дорожче: Гетманцев озвучив причину
Селяни не давали знести радянський пам'ятник, який нагадує Тимошенко (фото)
Селяни не давали знести радянський пам'ятник, який нагадує Тимошенко (фото)
Окупанти тікали від мінометів. Прикордонники показали потужне відео
Окупанти тікали від мінометів. Прикордонники показали потужне відео
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
12K
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
12K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
9260
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
8913
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту