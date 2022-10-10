Кораблі РФ перезарядилися і знову вийшли в Чорне море

Влада закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Російська авіація готується до зльоту в Астрахані. Крім того, кораблі Чорноморського флоту перезарядилися і вийшли в Чорне море. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Кораблі знову виходять в Чорне море. Перезарядили вони «Калібри» і готується до зльоту авіація в Астрахані. Можуть бути ще удари», – сказав Кім.

Українців закликають не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.