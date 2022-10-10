Обстріл Львова: що відомо на цей час

У Львові внаслідок обстрілу відсутня подача гарячої води та труднощі з мобільним зв'язком

Львів майже повністю знеструмлений

У Львові працює штаб ліквідації наслідків ракетних ударів. Близько 90% міста залишилось без електропостачання. Про це повідомив перший заступник міського голови Львівської міськради Андрій Москаленко.

«Відтак трамваї та тролейбуси не курсують. Натомість збільшено кількість автобусів на маршрутах», – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз у місті не працює понад 80% світлофорів. На великих перехрестях працюють регулювальники. В місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.

«Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами», – додав Москаленко.

Як відомо, у Львові внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.