Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Хмельниччину: стало відомо, куди влучили ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Хмельниччину: стало відомо, куди влучили ракети
Сили ППО збили три ракети над Хмельниччиною
фото ілюстративне

Внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб у Хмельницькій області немає

Російські загарбники випустили по Хмельниччині шість ракет. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гамалій.

«Три ракети збиті силами ППО (над Волочиською, Староушицькою та Полонською громадами)», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури м. Хмельницького. В результаті в місті було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання. Електропостачання уже частково відновлено.

«Найголовніше сьогодні, що внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб в області немає», – додав Гамалій.

Як відомо, у Львові внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

Читайте також:

Теги: війна росія Україна окупанти Хмельниччина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупаційні війська вранці 10 жовтня завдали ракетних ударів по Україні
Зеленський показав наслідки ракетної атаки рашистів (фото)
Сьогодні, 14:32
Рашисти обстріляли центр столиці 
Удар по Києву: Кличко розповів про наслідки обстрілів і попередив про небезпеку 
Сьогодні, 14:43
У Львові внаслідок обстрілу відсутня подача гарячої води та труднощі з мобільним зв'язком
Обстріл Львова: що відомо на цей час
Сьогодні, 15:27

Події в Україні

Кораблі РФ перезарядилися і знову вийшли в Чорне море
Кораблі РФ перезарядилися і знову вийшли в Чорне море
Атака на Хмельниччину: стало відомо, куди влучили ракети
Атака на Хмельниччину: стало відомо, куди влучили ракети
Ракетні удари по Україні: оновлені дані про кількість загиблих та поранених
Ракетні удари по Україні: оновлені дані про кількість загиблих та поранених
Обстріл Львова: що відомо на цей час
Обстріл Львова: що відомо на цей час
Знищено понад 50 цілей: Генштаб повідомив про результати роботи ППО
Знищено понад 50 цілей: Генштаб повідомив про результати роботи ППО
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
38K
Ворог атакує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
33K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)
33K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
28K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)
27K
Удар по Києву. Все, що відомо наразі

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Сьогодні, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту