Атака на Хмельниччину: стало відомо, куди влучили ракети

Сили ППО збили три ракети над Хмельниччиною

Внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб у Хмельницькій області немає

Російські загарбники випустили по Хмельниччині шість ракет. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гамалій.

«Три ракети збиті силами ППО (над Волочиською, Староушицькою та Полонською громадами)», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури м. Хмельницького. В результаті в місті було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання. Електропостачання уже частково відновлено.

«Найголовніше сьогодні, що внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб в області немає», – додав Гамалій.

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