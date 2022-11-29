Кремль чинить етноцид корінних народів: за що вмирають буряти?

У відсотковому співвідношенні на душу населення вбитих бурятів чи не найбільше серед представників усіх народів країни-терористки Росії

Кремль здійснює умисний етноцид народів РФ, посилаючи їх на війну. Адже у відсотковому співвідношенні на душу населення вбитих бурятів чи не найбільше серед представників усіх народів країни-терористки Росії, які беруть участь у війні проти України. Вони становлять лише 0,3% населення Росії, а серед офіційно загиблих в Україні їх зараз 2,8%. Про це йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

Лише поіменно підтверджені випадки загибелі бурятів віком у 18-45 років в Україні збільшили їх смертність на 270%. При цьому загальна чисельність бурятів у РФ – приблизно 462 тис. людей.

28 листопада широкого розголосу в РФ набуло інтерв’ю Папи Римського Франциска, в якому той сказав, що «найжорстокішими в українській війні є, мабуть, чеченці, буряти». У РФ Папу негайно звинуватили у намаганні посіяти національну ворожнечу. Офіційна Бурятія образилась, бо буцімто «воїни з Бурятії з честю виконують свій обов’язок і є прикладом найкращих традицій російської армії».

Можливо, «найкращими традиціями російської армії» він називає фактичний етноцид бурятського народу. Адже Бурятія зараз втрачає величезну кількість молодих здорових чоловіків репродуктивного віку.

Раніше пів тисячі бурятів відмовилися їхати на війну в Україну.