Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль чинить етноцид корінних народів: за що вмирають буряти?

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремль чинить етноцид корінних народів: за що вмирають буряти?
Бурятія зараз втрачає величезну кількість молодих здорових чоловіків
фото з відкритих джерел

У відсотковому співвідношенні на душу населення вбитих бурятів чи не найбільше серед представників усіх народів країни-терористки Росії 

Кремль здійснює умисний етноцид народів РФ, посилаючи їх на війну. Адже у відсотковому співвідношенні на душу населення вбитих бурятів чи не найбільше серед представників усіх народів країни-терористки Росії, які беруть участь у війні проти України. Вони становлять лише 0,3% населення Росії, а серед офіційно загиблих в Україні їх зараз 2,8%. Про це йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

Лише поіменно підтверджені випадки загибелі бурятів віком у 18-45 років в Україні збільшили їх смертність на 270%. При цьому загальна чисельність бурятів у РФ – приблизно 462 тис. людей. 

28 листопада широкого розголосу в РФ набуло інтерв’ю Папи Римського Франциска, в якому той сказав, що «найжорстокішими в українській війні є, мабуть, чеченці, буряти». У РФ Папу негайно звинуватили у намаганні посіяти національну ворожнечу. Офіційна Бурятія образилась, бо буцімто «воїни з Бурятії з честю виконують свій обов’язок і є прикладом найкращих традицій російської армії». 

Можливо, «найкращими традиціями російської армії» він називає фактичний етноцид бурятського народу. Адже Бурятія зараз втрачає величезну кількість молодих здорових чоловіків репродуктивного віку. 

Раніше пів тисячі бурятів відмовилися їхати на війну в Україну.

Читайте також:

Теги: населення росія путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захарова запропонувала Ватикану покаятися перед православними та мусульманами
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
Сьогодні, 05:23
Раніше частина бурятів відмовилася воювати в Україні
Влада Бурятії планує замість дитячих майданчиків та ремонту дворів спонсорувати війну в Україні 
20 листопада, 13:34
Після війни в Росії буде зовнішнє управління
Китаю – Бурятія, Україні – Кубань: нардеп розказав, як після війни Росію розділять на сектори
9 жовтня, 22:21

Події в Україні

Ракетний удар по Дніпру: фото наслідків 
Ракетний удар по Дніпру: фото наслідків 
Кремль чинить етноцид корінних народів: за що вмирають буряти?
Кремль чинить етноцид корінних народів: за що вмирають буряти?
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням: зростає дефіцит потужності
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням: зростає дефіцит потужності
ЗСУ повідомили, чи готові до масованої ракетної атаки РФ
ЗСУ повідомили, чи готові до масованої ракетної атаки РФ
На Херсонщині окупанти закатували пастора та його сина
На Херсонщині окупанти закатували пастора та його сина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
90K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
22K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
19K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
17K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
12K
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту