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Війна Росії з Україною: Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна Росії з Україною: Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна
Понтифік переконаний, що не обов'язково вказувати ім'я агресора
фото з відкритих джерел

Папа Франциск намагається не конкретизувати, щоб не образити людей

Папа Римський Франциск назвав Росію країною-агресором та пояснив, чому публічно не критикує президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє Vatican News.

Папа наголосив на жорстокості окупаційних військ рашистів.

«Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученика, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, тобто той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються», – наголосив Франциск.

Також Папа Римський намагається не зациклюватися на іменах чи прізвищах.

«Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а швидше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно, це вже відомо. Люди чіпляються за деталь. Усі знають мою позицію з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені», – наголосив Папа.

Раніше Ватикан запропонував організувати у себе переговори між Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї».  Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО. 

Читайте також: Чому Ватикан підігрує Росії?
Теги: Папа Римський війна Ватикан путін Україна

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