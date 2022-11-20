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Влада Бурятії планує замість дитячих майданчиків та ремонту дворів спонсорувати війну в Україні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Влада Бурятії планує замість дитячих майданчиків та ремонту дворів спонсорувати війну в Україні 
Раніше частина бурятів відмовилася воювати в Україні
фото з відкритих джерел

Рашисти раптом почали дбати про мобілізованих не просто так: хочуть стимулювати росіян іти на смерть в Україні

Депутати Народного Хуралу Бурятії запропонували віддати гроші, виділені ним на дитячі майданчики, встановлення освітлення та ремонт асфальту у дворах. Кожен народний обранець отримує з цією метою окремі суми з бюджету до роботи у своєму окрузі. Про це пише «Радіо Свобода».

«Патріотизм – його на голому місці не зробиш. Якщо ось у селі мужик і дивиться на сусіда, який на війні, як про його сім'ю дбають, як допомагають. Звичайно, у нього совість проб'ється, і може більше буде добровольців», – заявив з трибуни депутат Леонід Бєлих.

Гроші нібито мають піти на допомогу мобілізованим загарбникам, їхнім сім'ям, а також відновлення інфраструктури так званих «ЛНР» і «ДНР». Крім того, на засіданні прозвучала пропозиція всім 66 депутатам одного разу не отримати щомісячну виплату і віддати її на допомогу окупантам. При цьому невідомо, про яку суму йшлося, оскільки бюджет регіону на наступний рік не затверджено. Проте журналісти вважають, що може йтися про сотні мільйонів рублів.

Раніше депутати Бурятії скоротили витрати на роботу в округах на 100 млн рублів (приблизно 60,7 млн грн) спрямувавши гроші на придбання ліків та обмундирування мобілізованим рашистам. Влада також виділила з бюджету регіону 1,5 млрд рублів (приблизно 909,7 млн грн) на купівлю екіпірування мобілізованих росіян, обладнання, продуктів та ліків для тих, хто вирушив вмирати за Кремль. Кошти, які зібрали жителі російського регіону, переважно пішли на купівлю сигарет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пів тисячі бурятів втекли з України після появи у ЗСУ Himars.

До слова, у РФ військові комісаріати роздають повістки навіть тим, хто не повинен підлягати мобілізації. Особливо ця тенденція помітна у регіонах, які вже зазнали чи не найбільших втрат у війні проти України – Якутії та Бурятії.

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Теги: бюджет влада гроші депутат патріотизм радіо ремонт Свобода

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