Папа Римський розповів про звірства бурятів в Україні

У Папи є багато інформації про жорстокість ворожих військ

Папа Франциск розповів про звірства представників окремих російських народів в Україні

Папа Римський розповів про звірства представників окремих російських народів в Україні. В інтерв’ю American Magazine Франциск прямо визнав Росію країною-агресоркою.

«Якщо йдеться про мученицький народ, то у вас є хтось, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять. Взагалі, найжорстокіші, мабуть, ті, хто з Росії, але не виховані російськими традиціями, як-то чеченці, буряти і так далі», – сказав він.

Раніше Ватикан запропонував організувати у себе переговори між Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї». Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО.