«Кремлівський звіт» США сприятиме деокупації Криму, — Джемілєв

«Деокупація Криму може відбутися тільки тоді, коли Росії буде завдано істотної шкоди»

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що опублікований Міністерством фінансів США «Кремлівський звіт» сприятиме деокупації Криму. Про це Джемілєв сказав у коментарі виданню «Крим.Реалії». «Наша думка, що деокупація Криму може відбутися тільки тоді, коли Росії буде



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Фото з відкритих джерел Мустафа Джемілєв

«Деокупація Криму може відбутися тільки тоді, коли Росії буде завдано істотної шкоди»

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що опублікований Міністерством фінансів США «Кремлівський звіт» сприятиме деокупації Криму. Про це Джемілєв сказав у коментарі виданню «Крим.Реалії».

«Наша думка, що деокупація Криму може відбутися тільки тоді, коли Росії буде завдано істотної шкоди, і сама Росія залишить Крим заради зняття санкцій... Можливо, Путін не відразу піде, та й взагалі він може ніколи не піде на поступки, але його оточення задумається про те, куди ця людина веде свою країну», – вважає лідер кримськотатарського народу.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Пізніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.