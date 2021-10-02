Квитки є, а вагонів нема: пасажири потяга «Київ – Чернівці» розповіли про невдалу поїздку

Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту, пояснили в «Укрзалізниці»

До потяга не причепили чотири вагони, для провідників це також був сюрприз

У потязі 117, що вирушав із Києва до Чернівців 1 жовтня, бракувало чотирьох вагонів, хоча квитки у них продали. Про невдалу поїздку на своїй сторінці у Facebook розповів Дмитро Пальчиков.

«Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагону немає. Вагону #15 в 117 поїзді Київ-Чернівці – немає. І 14 вагону немає. І ще якогось там вагону немає. Провідники в шоці, люди з неіснуючих вагонів в шоці, пасажири з інших вагонів в шоці.Завіса», – написав чоловік.

За словами Дмитра Пальчикова, у потяг їх усе ж посадили, у інший вагон. Сидіти довелося по троє-четверо, а їхати ж 12 годин.

У коментарях до публікації пишуть, що плутанина з квитками та вагонами в «Укрзалізниці» трапляється часто і на різних напрямках.

«Учора їхала «Інтерсіті» з Києва до Львова, і там подали не той потяг, на який продавали квитки на сайті УЗ. У всіх не ті місця, що мали бути, пів третього вагону пересадили в перший».

«У мене була така ж історія з експресом в Кам'янець-Подільський».

«Вже на таке і я натрапляла. Порішали якось, розсудивши людей по різним вагонам».

В «Укрзалізниці» відреагували на інцидент, перепросивши за ситуацію, що склалася.

«Зараз якраз розбираємося, чому поїзна бригада не отримала вчасних вказівок щодо пересадки. Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту та, відповідно, населеності рейсу через об’їзд місця обвалу карстових печер на території Чернівецької області. Зробимо висновки, дякуємо за сигнал і сподіваємось, що решта подорожі буде вдалішою», – написала компанія у коментарях до допису пасажира.

Нагадаємо, у Чернівецькій області на залізничному перегоні Новоселиця – Мамалига сталося повторне просідання ґрунту. Раніше таке ж провалля зафіксували на цьому перегоні 20 вересня. Однак вже через 12 годин відновили рух потягів.

«Укрзалізниця» внесла зміни до графіка та маршруту поїздів через карстовий провал на залізничній ділянці Новоселиця-Мамалига. Ситуація на пошкодженій ділянці залишається складною та, як кажуть у компанії, потребує комплексного рішення.