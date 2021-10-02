У Рівному колишній чоловік заплатить жінці за те, що покусав її

Постраждала відсудила 5 тис. грн компенсації

У Рівному жінка відсудила у свого колишнього чоловіка 5 тис. грн через те, що він під час сварки вкусив її за ногу. Про це йдеться у рішенні Рівненського міського суду.

У рішенні суду вказано, що сварка між колишнім подружжям виникла ще у червні 2021 року. Чоловік, вчиняючи домашнє насильство, вкусив жінку за стегно, що призвело синців та крововиливу. Експерт встановив, що жінці було завдано легке тілесне ушкодження.

Підозрюваний свою вину визнав та пояснив, що готовий сплатити колишній дружині моральну компенсацію у вигляді 5 тис. грн.

Суд визнав чоловіка винним, присудив йому 850 грн штрафу та зобов'язав його сплатити жінці 5 тис. грн компенсації.

Нагадаємо, у Львові Залізничний районний суд покарав жителя міста, який покусав голову ОСББ біля свого будинку. Нападник має сплатити постраждалому чоловіку понад 102 тис. грн компенсації, а також провести 150 годин на громадських роботах.

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