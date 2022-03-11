Рекомендації для жінок та дівчат, які самостійно вирушили в евакуацію

Багато небезпек тепер чекає на наших дівчат за кордоном

В інформаційному просторі почали з'являтися історії про зниклих дівчат та жінок, які одні евакуювалися закордон.

Для того, щоб не наражати себе на небезпеку в чужій країні, потрібно дотримуватися кількох правил:

1. Нікому не давайте в руки свій паспорт! Показати можна, віддавати – в жодному разі. У випадку, якщо паспорт намагаються вихопити чи відібрати, кричіть, кличте на допомогу.

2. Намагайтесь триматись разом з іншими переселенцями до самого прибуття в пункт надання допомоги. Не пересувайтесь по Європі на одинці і не сходьте з потяга чи автобуса без особливої необхідності до прибуття до місця призначення.

3. Довіряйте лише рекомендованим волонтерам, а тим, хто себе називає таким – задайте зустрічні питання. У випадку, якщо ви не знаєте, куди йти і що робити далі, після перетину кордону, звертайтесь лише до працівників поліції, прикордонникам та іншим офіційним особам, а не випадковим перехожим.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня продовжать роботу гуманітарні коридори для вивезення людей із міст, які зазнають найбільших атак ворога.

Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.