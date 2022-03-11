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    Рекомендації для жінок та дівчат, які самостійно вирушили в евакуацію

    Рекомендації для жінок та дівчат, які самостійно вирушили в евакуацію
    фото з відкритих джерел

    Багато небезпек тепер чекає на наших дівчат за кордоном

    В інформаційному просторі почали з'являтися історії про зниклих дівчат та жінок, які одні евакуювалися закордон.

    Для того, щоб не наражати себе на небезпеку в чужій країні, потрібно дотримуватися кількох правил:

    1. Нікому не давайте в руки свій паспорт! Показати можна, віддавати – в жодному разі. У випадку, якщо паспорт намагаються вихопити чи відібрати, кричіть, кличте на допомогу.

    2. Намагайтесь триматись разом з іншими переселенцями до самого прибуття в пункт надання допомоги. Не пересувайтесь по Європі на одинці і не сходьте з потяга чи автобуса без особливої необхідності до прибуття до місця призначення.

    3. Довіряйте лише рекомендованим волонтерам, а тим, хто себе називає таким – задайте зустрічні питання. У випадку, якщо ви не знаєте, куди йти і що робити далі, після перетину кордону, звертайтесь лише до працівників поліції, прикордонникам та іншим офіційним особам, а не випадковим перехожим.

    Нагадаємо, сьогодні, 11 березня продовжать роботу гуманітарні коридори для вивезення людей із міст, які зазнають найбільших атак ворога.

    Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.

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    Теги: війна українці Україна жінка евакуація
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    Рекомендації для жінок та дівчат, які самостійно вирушили в евакуацію