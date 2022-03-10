Кремль визнав зумисне бомбардування пологового у Маріуполі

Окупанти вважали цей пологовий будинок військовою ціллю

Бомбардування окупаційними військами лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції у Анталії, після переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Окупанти вважали цей пологовий будинок військовою ціллю. «Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов», – заявив він.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, яка свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ «не було уваги до другої сторони».

На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС не планують звертати увагу. «Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили», – заявив Лавров.

Нагадаємо, сьогодні пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.