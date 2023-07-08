Легіон «Свобода Росії» планує ще один рейд на територію РФ

Добровольці обіцяють сюрприз уже наступного місяця

Бійці «Легіону Свободи» планують ще один транскордонний рейд у Росію. Під час нього вони прагнуть отримати вигоду від безладу в Кремлі, що тримається після заколоту керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це сказав командир легіону «Свобода Росії» із позивним «Цезар», повідомляє The Guardian.

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«Наступного місяця чи близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію», – сказав «Цезар».

Легіон, що складається з близько 200 російських військових-добровольців, здійснював напади в травні та на початку червня. Угрупування зайняло прикордонні села біля російського міста Бєлгород, вступило в сутичку з російською армією, взяло в полон 10 російських солдатів. За словами Цезаря, під час операції було вбито двох членів їх легіону.

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Раніше легіон «Свобода Росії» показав нові відео боїв з армією РФ на території Бєлгородської області поблизу Шебекіно.

22 травня у Білгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Білгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону.

1 червня бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму. Закордонні ЗМІ повідомляють, що легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву.