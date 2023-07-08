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Легіон «Свобода Росії» планує ще один рейд на територію РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Легіон «Свобода Росії» планує ще один рейд на територію РФ
«Легіон Свободи» має амбітні плани
фото з відкритих джерел

Добровольці обіцяють сюрприз уже наступного місяця

Бійці «Легіону Свободи» планують ще один транскордонний рейд у Росію. Під час нього вони прагнуть отримати вигоду від безладу в Кремлі, що тримається після заколоту керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це сказав командир легіону «Свобода Росії» із позивним «Цезар», повідомляє The Guardian.

«Наступного місяця чи близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію», – сказав «Цезар».

Легіон, що складається з близько 200 російських військових-добровольців, здійснював напади в травні та на початку червня. Угрупування зайняло прикордонні села біля російського міста Бєлгород, вступило в сутичку з російською армією, взяло в полон 10 російських солдатів. За словами Цезаря, під час операції було вбито двох членів їх легіону.

Раніше легіон «Свобода Росії» показав нові відео боїв з армією РФ на території Бєлгородської області поблизу Шебекіно.

22 травня у Білгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Білгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону. 

1 червня бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму. Закордонні ЗМІ повідомляють, що легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву

Теги: Свобода полон ПВК Вагнера

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