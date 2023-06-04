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Легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео)
Легіон «Свобода Росії» продовжує бої з армією РФ на Бєлгородщині
скріншот з відео

Бійці російського добровольчого батальйону ведуть бої недалеко від Шебекіно 

Легіон «Свобода Росії» показав нові відео боїв з армією РФ на території Бєлгородської області поблизу Шебекіно. Відповідні відео опубліковані у неділю, 4 червня, у Telegram-каналі добровольців РФ. 

Бійці російського добровольчого батальйону показали «полювання» на ворожу піхоту та техніку, яку армія РФ ховає у посадках.

«У районі Нової Таволжанки тривають активні бої. Путінські війська продовжують крити важкою артилерієюбудинки із мирними жителями. Закликаємо місцевих не виходити з укриттів. Скоро ми разом із побратимами з РДК принесемо мир на всю Росію! А поки що – продовжуємо бій», – йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, що Росія накриває з авіації та «Градами» житлові будинки мешканців Білгородської області. 

Водночас губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що село Соболівка Валуйського міського округу потрапило під обстріл ЗСУ. За його словами, снаряди «Града» були випущені по приватному сектору.

Раніше, 22 травня, у Білгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Білгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону. 

1 червня бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму. Закордонні ЗМІ повідомляють, що легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву

Теги: росія війна Білгород

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