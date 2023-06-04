Легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео)

Легіон «Свобода Росії» продовжує бої з армією РФ на Бєлгородщині

Бійці російського добровольчого батальйону ведуть бої недалеко від Шебекіно

Легіон «Свобода Росії» показав нові відео боїв з армією РФ на території Бєлгородської області поблизу Шебекіно. Відповідні відео опубліковані у неділю, 4 червня, у Telegram-каналі добровольців РФ.

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Бійці російського добровольчого батальйону показали «полювання» на ворожу піхоту та техніку, яку армія РФ ховає у посадках.

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«У районі Нової Таволжанки тривають активні бої. Путінські війська продовжують крити важкою артилерієюбудинки із мирними жителями. Закликаємо місцевих не виходити з укриттів. Скоро ми разом із побратимами з РДК принесемо мир на всю Росію! А поки що – продовжуємо бій», – йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, що Росія накриває з авіації та «Градами» житлові будинки мешканців Білгородської області.

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Водночас губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що село Соболівка Валуйського міського округу потрапило під обстріл ЗСУ. За його словами, снаряди «Града» були випущені по приватному сектору.

Раніше, 22 травня, у Білгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Білгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону.

1 червня бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму. Закордонні ЗМІ повідомляють, що легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву.