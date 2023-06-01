Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
Бійці РДК заявили, що не воюють із мирних населенням
Бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму. Про це йдеться у заяві РДК.
«Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно. На жаль, ми не можемо забезпечити евакуацію мирного населення із прикордонних районів, бо армія РФ обстрілює ці райони і ускладнює евакуацію. Перебувайте й домівках, не хвилюйтесь. Бійці РДК не воюють із мирних населенням», – йдеться у повідомленні бійців.
Нагадаємо, місцеві мешканці масово залишають Шебекіно на Білгородщині (Росія). Про це свідчать сотні повідомлень щодо евакуації у чатах міста: люди домовляються між собою про можливість виїзду з міста, шукають попутників, вільні машини та діляться інформацією про прильоти та пошкодження.
Зранку очільник Білгородщини повідомив, що місто Шебекіно перебуває під безперервним вогнем, усю ніч центр і околиці нібито обстрілювали з «Градів».
Місцева влада підтвердила влучання в дах однієї з адміністративних будівель, а також приліт у приватний житловий будинок. Крім того, Гладков заявив про численні пошкодження вікон та балконів у приватних та багатоквартирних будинках, є пробиті від снарядів стіни.
Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується.
Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.
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