Головна Світ Політика
search button user button menu button

Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
Бійці РДК стверджують, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ
фото скріншот відео

Бійці РДК заявили, що не воюють із мирних населенням

Бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму. Про це йдеться у заяві РДК.

«Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно. На жаль, ми не можемо забезпечити евакуацію мирного населення із прикордонних районів, бо армія РФ обстрілює ці райони і ускладнює евакуацію. Перебувайте й домівках, не хвилюйтесь. Бійці РДК не воюють із мирних населенням», – йдеться у повідомленні бійців.

Нагадаємо, місцеві мешканці масово залишають Шебекіно на Білгородщині (Росія). Про це свідчать сотні повідомлень щодо евакуації у чатах міста: люди домовляються між собою про можливість виїзду з міста, шукають попутників, вільні машини та діляться інформацією про прильоти та пошкодження.

Зранку очільник Білгородщини повідомив, що місто Шебекіно перебуває під безперервним вогнем, усю ніч центр і околиці нібито обстрілювали з «Градів».

Місцева влада підтвердила влучання в дах однієї з адміністративних будівель, а також приліт у приватний житловий будинок. Крім того, Гладков заявив про численні пошкодження вікон та балконів у приватних та багатоквартирних будинках, є пробиті від снарядів стіни.

Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується. 

Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.

 

Теги: влада звільнення населення росія армія місцева влада обстріл машини будинок місто партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни виявились не готові до бойових дій на своїй території
Імперія дурних понтів
25 травня, 16:40
ЗСУ роблять все можливе, аби знищити ворога
Контрнаступ. Чому ЗСУ не поспішають
20 травня, 13:19
Акція «Безсмертного полку» набирала обертів, відколи Росія нападала на Україну у 2014 році
«Ходячий цвинтар». Російські фашисти розгромили «Безсмертний полк» Пропаганда
8 травня, 12:45
Автовиробник Mercedes-Benz остаточно покинув РФ
Із РФ у квітні пішли понад 20 іноземних компаній: перелік
1 травня, 22:55
За перший тиждень із початку великої війни кількість підписників Зеленського збільшилась на 3,5 млн людей
Найпопулярніший український акаунт у Twitter. Хто веде і що там пишуть Інформаційний фронт
8 травня, 10:20
Петр Павел
Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії
10 травня, 04:11
Окупанти перетворили Бахмут на руїни
Пекло у Бахмуті. ЗСУ показали кадри жорстоких боїв (відео)
20 травня, 08:26
РФ посилює Бахмутський напрямок
Росія перекинула до Бахмута додаткові сили – британська розвідка
20 травня, 09:31
Ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину у Дніпрі
Ракетна атака на Дніпро та 25 ударів по Донеччині: яка ситуація в регіонах
22 травня, 10:40

Політика

Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
Молдова може стати членом ЄС, попри придністровський конфлікт – Боррель
Молдова може стати членом ЄС, попри придністровський конфлікт – Боррель
Путін збудував «царське село», в якому живе вся його сім'я: розслідування
Путін збудував «царське село», в якому живе вся його сім'я: розслідування
Саміт у Молдові. Санду зробила заяву стосовно відносин із Україною
Саміт у Молдові. Санду зробила заяву стосовно відносин із Україною
П’є, курить та набирає вагу: розвідка розповіла про здоров’я Кім Чен Ина
П’є, курить та набирає вагу: розвідка розповіла про здоров’я Кім Чен Ина
«Її не повинно бути»: депутат Держдуми закликав знищити українську мову (відео)
«Її не повинно бути»: депутат Держдуми закликав знищити українську мову (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
У Києві пролунали вибухи
21K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
20K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
16K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
13K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту