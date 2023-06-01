Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву

Бійці РДК стверджують, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ

Бійці РДК заявили, що не воюють із мирних населенням

Бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму. Про це йдеться у заяві РДК.

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«Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно. На жаль, ми не можемо забезпечити евакуацію мирного населення із прикордонних районів, бо армія РФ обстрілює ці райони і ускладнює евакуацію. Перебувайте й домівках, не хвилюйтесь. Бійці РДК не воюють із мирних населенням», – йдеться у повідомленні бійців.

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Нагадаємо, місцеві мешканці масово залишають Шебекіно на Білгородщині (Росія). Про це свідчать сотні повідомлень щодо евакуації у чатах міста: люди домовляються між собою про можливість виїзду з міста, шукають попутників, вільні машини та діляться інформацією про прильоти та пошкодження.

Зранку очільник Білгородщини повідомив, що місто Шебекіно перебуває під безперервним вогнем, усю ніч центр і околиці нібито обстрілювали з «Градів».

Місцева влада підтвердила влучання в дах однієї з адміністративних будівель, а також приліт у приватний житловий будинок. Крім того, Гладков заявив про численні пошкодження вікон та балконів у приватних та багатоквартирних будинках, є пробиті від снарядів стіни.

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Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується.

Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.