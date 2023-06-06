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Легіон «Свобода Росії» показав ліквідацію російського полковника Стесєва (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Легіон «Свобода Росії» показав ліквідацію російського полковника Стесєва (відео)
Андрія Стесєва ліквідували у ніч із 4 на 5 червня в одному з прикордонних населених пунктів Білгородщині
скріншот з відео

Раніше Андрій Стесєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ Росії

У прикордонному з Україною населеному пункті Білгородської області у ніч із 4 на 5 червня ліквідовано полковника ЗС РФ Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання «Білгород». Легіон «Свобода Росії» показав кадри з ліквідованим полковником.

«Відео підтвердження ліквідації полковника ВДВ Андрія Стесєва. Таких злочинців, як він, які по лікоть забруднили руки в крові мирних жителів, завжди наздоганяє справедлива розплата. Кожен військовий злочинець понесе гідне покарання перед судом. Якщо доживуть, звичайно ж, у тій м'ясорубці війни, яку самі почали», – зазначили добровольці.

Нагадаємо, що у ніч із 4 на 5 червня був ліквідований полковник ЗС РФ Андрій Стесєв. При цьому зазначається, що раніше Стесєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ Росії. Цей полк, серед інших, був причетним до вбивств українців у Бучі. Він і його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права і свободи. Раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України.

Зазначимо, що раніше бійці Легіону «Свобода Росії» зробили пропозицію ватажку ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину щодо обміну полонених росіян. 

Триває 486-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Цієї ночі Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Проте, усі вони були знищені в повітрі нашими захисниками.
Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

 

Теги: добровольці Білгород окупанти

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