Легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область

У міністерстві внутрішніх справ Бєлгородської області оголосили план «Едельвейс»

Сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону. Про це повідомляє «Суспільне».

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«Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. Надалі – рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни», – зазначили у пресслужбі підрозділу.

У міністерстві внутрішніх справ Бєлгородської області оголосили план «Едельвейс» через проникнення на територію регіону російських добровольців. У Грайвороні та прилеглих селах готуються до евакуації. Стверджується, що зараз у населені пункти відправлено автобуси, які відвезуть жителів до безпечних районів.

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Також повідомлялося, що над Бєлгородською областю Росії були помічені гелікоптери. Також на виїзді із російського Бєлгорода утворилися величезні затори із автомобілів. Росіяни масово втікають із міста, через початок бойових дій на Бєлгородщині.