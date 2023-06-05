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Обмін полоненими: Легіон «Свобода Росії» запропонував Пригожину угоду (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обмін полоненими: Легіон «Свобода Росії» запропонував Пригожину угоду (відео)
Боєць зазначив, що в полоні партизанів перебувають десятки російських солдатів і прикордонників
фото скріншот відео

Партизани запропонували «чесний обмін» кількох бійців ЗС РФ на командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Вінівітіна

Бійці Легіону «Свобода Росії» зробили пропозицію ватажку ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину щодо обміну полонених росіян. Свій варіант угоди партизани оприлюднили у Telegram-каналі.

«Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста.

Як нам стало відомо, бійцями ПВК Вагнера було взято в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Веневітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кількох бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області. Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну погодимо додатково», – заявили воїни.

Раніше повідомлялося, що російські добровольці пропонують губернатору Білгородщини переговори.

До відома, найманці керівника «Вагнера» Євгена Пригожина затримали кадрового офіцера російської армії Романа Веневітіна, який командував підрозділами, що обстріляли бойовиків під час відступу з Бахмута.

Теги: Білгород обмін партизани переговори ПВК Вагнера обмін полоненими добровольці полон

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